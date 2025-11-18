Yol genişletme çalışması sırasında bulundu: Türkiye'de ama çok az kişi biliyor! Troya ve Karun hazineleriyle eş değer

Hazinede altın broşlar, bilezikler, altın ağız ve göz bandı, 2 metre uzunluğunda kolye, pişmiş topraktan kaseler, mezar odasını aydınlatmada kullanılan kandiller ile cam süslemelerin yer aldığını anlatan Kantemir, şöyle devam etti:

"Hazine VI. Mithridates'e tarihleniyor ancak daha öncesine ait olabileceğine dair ciddi emarelerimiz mevcut. Kırım ile Anadolu'yu birbirine bağlayan bir yer olması nedeniyle Samsun çok önemli bir yer. Samsun ismi de Amisos adının dönüşmesinden geliyor. Amisos Hazineleri, Doğu ve Batı'nın birbirine kaynaşmasını temsil ediyor. Bir yanda Pers'in bir yanda Doğu'nun etkisi var. Doğu'da erkeklerin altın takması gösteriş ve güç göstergesidir. Batı'da daha çok kadınlar kullanıyor. Doğu'nun bu sentezlemesini ilk defa o dönemde görüyoruz. Bunun en güzel örneğini oluşturması bağlamında Amisos Hazineleri önemli. Nitekim bileziğimiz telkari tekniğiyle yapılmış. Bunun Pers etkisi olduğu düşünülmekte."