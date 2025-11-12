11 Kasım 2025 Salı reyting sonuçları 2025 || Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

11 Kasım Salı akşam kuşağında tam 5 dizi birden ekranlarda yer aldı. Show TV’de Bahar, ATV’de Gözleri Karadeniz, Now TV’de Kıskanmak, Star TV’de Kral Kaybederse ve TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan dizilerin sona ermesiyle bu sefer de reyting sonuçlarına ilişkin heyecan yaşanmaya başlandı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bahar dizisi 58. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 11. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak 9. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 26. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı 58. Bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’de 3. Ve 4. Eleme adaylarının belli olduğu yarışmalar yapılırken Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrar yayını seyirciyle buluştu.

11 KASIM 2025 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 11 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC gruplarına ilişkin reyting sonuçları resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.