14°
 Şenay Yurtalan

11 Kasım 2025 Salı reyting sonuçları 2025 || Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı…Dün en çok ne izlendi?

11 Kasım 2025 Salı reyting sonuçları televizyon dünyasında taşları yerinden oynatacak seviyede. Zira dün akşam ekranların en iddialı yapımlarından olan Bahar, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, Kral Kaybederse ve Mehmed: Fetihler Sultanı isimli diziler aynı anda yayına girdi. Milyonlarca izleyici televizyon başına geçerken, kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
09:02
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
09:02

11 Kasım Salı akşam kuşağında tam 5 birden ekranlarda yer aldı. ’de Bahar, ’de Gözleri Karadeniz, Now TV’de Kıskanmak, ’de Kral Kaybederse ve ’de Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan dizilerin sona ermesiyle bu sefer de sonuçlarına ilişkin heyecan yaşanmaya başlandı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bahar dizisi 58. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 11. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak 9. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 26. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı 58. Bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’de 3. Ve 4. Eleme adaylarının belli olduğu yarışmalar yapılırken Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisinin tekrar yayını seyirciyle buluştu.

11 KASIM 2025 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 11 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC gruplarına ilişkin reyting sonuçları resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

#star tv
#atv
#show tv
#dizi
#reyting
#trt1
#Reyting Sonuçları
#Magazin
