17 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

17 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon ekranlarının iki iddialı dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizileri milyonlarca dizi severe ekran başına kilitlerken aynı saatlerde MasterChef Türkiye’de oynanan dokunulmazlık oyununda 1 ve 2. eleme adayları belli oldu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

17 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?
17 Kasım Pazartesi akşamı TRT1’de Cennetin Çocukları, ’de ise isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Yayın hayatına bu sezon başlayan Cennetin Çocukları daha ilk bölümleriyle kendine büyük bir izleyici kitlesi bulmuştu. Diğer yandan Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımı olmayı başarmıştı. İzleyiciyi kararsız bırakan dizilerin yayınlandığı saatte ’de ’nin yeni bölümünün yayınlanması ise yarışının daha da ısınmasına neden oldu…

17 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Cennetin Çocukları dizisi 10. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 38. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Aynı saatlerde Show TV’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü, Star TV’de Otel Transilvanya 4: Transformanya, ATV’de Hızlı ve Öfkeli 10 isimli yabancı sinema filmleri, Now TV’de ise Ölümlü Dünya 2 isimli yerli sinema filmi yayınlandı.

17 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

17 KASIM 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 17 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

