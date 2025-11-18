17 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

17 Kasım Pazartesi akşamı TRT1’de Cennetin Çocukları, Kanal D’de ise Uzak Şehir isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Yayın hayatına bu sezon başlayan Cennetin Çocukları daha ilk bölümleriyle kendine büyük bir izleyici kitlesi bulmuştu. Diğer yandan Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisi geçtiğimiz sezonun en çok izlenen yapımı olmayı başarmıştı. İzleyiciyi kararsız bırakan dizilerin yayınlandığı saatte TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünün yayınlanması ise reyting yarışının daha da ısınmasına neden oldu…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Cennetin Çocukları dizisi 10. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 38. Bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Aynı saatlerde Show TV’de Güldür Güldür Show’un tekrar bölümü, Star TV’de Otel Transilvanya 4: Transformanya, ATV’de Hızlı ve Öfkeli 10 isimli yabancı sinema filmleri, Now TV’de ise Ölümlü Dünya 2 isimli yerli sinema filmi yayınlandı.

17 KASIM 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 17 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.