5 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler… Dün akşam en çok ne izlendi?

5 Kasım 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor. Dün akşam televizyonda ekranların en iddialı yapımlarından olan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler isimli diziler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümlerin sona ermesinin ardından en çok hangi yapımın izlendiğine dair araştırmalar başladı…
5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya 21. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 2. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 37. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Her biri de büyük bütçelerle çekilen ve ilk bölümü itibariyle büyük bir izleyici kitlesine sahip olan diziler milyonları televizyon başına kilitledi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
Kanal D’de Eşref Rüya 21. Bölümüyle,
ATV’de Kuruluş Orhan 2. Bölümüyle,
Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 37. Bölümüyle ekranlara geldi.
Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlanırken,
TRT1’de Gökdelen isimli yabancı sinema filmi,
Show TV’de Güldür Güldür Show,
Now TV’de Ben Onun Annesiyim dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıktı.
5 Kasım 2025 Çarşamba günü en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren reyting sonuçları henüz belli olmadı. Resmi kurumlardan açıklama geldiğinde Tüm izleyiciler, AB ve ABC1 reyting gruplarındaki sıralamaya haberimizde yer vereceğiz.