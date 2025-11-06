5 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler… Dün akşam en çok ne izlendi?

5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya 21. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 2. Bölümüyle, Star TV’de ise Sahipsizler dizisi 37. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Her biri de büyük bütçelerle çekilen ve ilk bölümü itibariyle büyük bir izleyici kitlesine sahip olan diziler milyonları televizyon başına kilitledi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…