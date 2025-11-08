7 Kasım Cuma reyting sonuçları 2025 || Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı…Dün en çok ne izlendi?

7 Kasım 2025 Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, Now TV’de Ben Onun Annesiyim, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT1’de ise Taşacak Bu Deniz dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de ise Aşk ve Gözyaşı isimli dizi final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan bölümlerin sona ermesinin ardından televizyon dünyasını bu sefer de reyting sonuçları heyecanı sardı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Arka Sokaklar 726. Bölümüyle, Now TV’de Ben Onun Annesiyim 3. Bölümüyle, Show TV’de Kızılcık Şerbeti 112. Bölümüyle, TRT1’de Taşacak Bu Deniz 5. Bölümüyle, ATV’de ise Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. Ve son bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümüyle heyecanlı anlar yaşanırken, Star TV’de Aile Şerefi isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu.

7 KASIM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 7 Kasım 2025 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm izleyiciler, AB ve ABC1 reyting gruplarına ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.