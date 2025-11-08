Menü Kapat
16°
Magazin
 Şenay Yurtalan

7 Kasım Cuma reyting sonuçları 2025 || Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı…Dün en çok ne izlendi?

7 Kasım Cuma reyting sonuçları televizyon gündemine damga vurdu. Dün akşam ekranlarda Aşk ve Gözyaşı, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Ben Onun Annesiyim ve Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Bir yanda ilk sezonu gören diziler, diğer yanda yılların reyting rekortmeni yapımlar izlenme yarışında yer aldı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte yanıtı…

7 Kasım Cuma reyting sonuçları 2025 || Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı…Dün en çok ne izlendi?
7 Kasım 2025 Cuma akşamı Kanal D’de , Now TV’de Ben Onun Annesiyim, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT1’de ise Taşacak Bu Deniz dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de ise Aşk ve Gözyaşı isimli final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahnelere ev sahipliği yapan bölümlerin sona ermesinin ardından televizyon dünyasını bu sefer de sonuçları heyecanı sardı…

7 Kasım Cuma reyting sonuçları 2025 || Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı…Dün en çok ne izlendi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Arka Sokaklar 726. Bölümüyle, Now TV’de Ben Onun Annesiyim 3. Bölümüyle, Show TV’de Kızılcık Şerbeti 112. Bölümüyle, TRT1’de Taşacak Bu Deniz 5. Bölümüyle, ATV’de ise Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. Ve son bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümüyle heyecanlı anlar yaşanırken, Star TV’de Aile Şerefi isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu.

7 Kasım Cuma reyting sonuçları 2025 || Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Ben Onun Annesiyim, Aşk ve Gözyaşı…Dün en çok ne izlendi?

7 KASIM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 7 Kasım 2025 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm izleyiciler, AB ve ABC1 reyting gruplarına ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.

