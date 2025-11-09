Menü Kapat
Magazin
 Şenay Yurtalan

8 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Aynadaki Yabancı, Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

8 Kasım 2025 Cumartesi reyting sonuçlarına dair detaylar televizyon dünyasında sıkça araştırılıyor. Dün akşam yayın hayatına bu sezon başlayan Aynadaki Yabancı, Ben Leman, Güller ve Günahlar dizilerinin yanı sıra tam 6 sezondur en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Gönül Dağı dizisi de yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki dün en çok ne izlendi? İşte yanıtı…

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
09.11.2025
09:08
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
09:08

8 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında deyim yerindeyse bir şöleni yaşandı. Zira ATV’de Aynadaki Yabancı, Now TV’de Ben Leman, TRT1’de , Kanal D’de ise Güller ve Günahlar isimli dizilerin heyecan dolu yeni bölümleri aynı saatte yayına girdi. İzleyiciye seçim yapmakta zorluk yaşatan yapımlar milyonları ekran başına kilitlerken, günün ilk saatleri ile birlikte sonuçları araştırılmaya başlandı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

ATV’de Aynadaki Yabancı dizisi 6. bölümüyle, Now TV’de Ben Leman dizisi 6. Bölümüyle, Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi 5. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı dizisi 192. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde ’de ’nin yeni bölümüyle heyecanlı anlar yaşanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show eğlenceli anlara sahne oldu. Star TV’de ise dün akşam Charlie'nin Melekleri isimli yabancı sinema filmi izleyici karşısına çıktı.

8 KASIM 2025 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğine dair raporları gösteren reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Total, AB ve ABC reyting gruplarına ilişkin sonuçlar resmi kurumlar tarafından yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

