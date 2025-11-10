9 Kasım reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?

9 Kasım 2025 Pazar akşamı Star TV’de Çarpıntı, Now TV’de Sahtekarlar, Show TV’de Bereketli Topraklar, TRT1’de ise Teşkilat dizileri ekranlarda yer aldı. Bu yıl 6. Sezonu ile seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisi sahip olduğu büyük izleyici kitlesiyle buluşurken, diğer yandan yayın hayatına bu sezon başlayan diğer diziler ekran yolculuklarına uzun süre devam edebilmek için birbirinden kaliteli işlere imza attı. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? İşte cevabı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bereketli topraklar 2. Bölümüyle, Star TV’de Çarpıntı 9. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar 5. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 156. Bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? seyirciye heyecanlı anlar yaşatırken, Kanal D’de Eşref Rüya’nın tekrar bölümü yayınlandı. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan hız kesmeden devam etti.

9 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Kasım 2025 Pazar akşamı hangi yapımın en çok izlediğini gösteren reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC kategorilerinin reyting sonuçları resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.