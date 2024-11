Adele son konserini verdi! Yeni işi ortaya çıktı: Bir yıldır çalışıyor

25 Kasım 2024 11:03 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:03

İngiliz şarkıcı Adele, sahnelere veda etti. Hello, Someone Like You ve Skyfall gibi şarkılarla dünya çapında üne sahip Adele, gözyaşları içinde hayranlarına duygusal bir konuşma yaptı.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla beğeni toplayan şarkıcı​ Adele​, geçtiğimiz ay müzik kariyerine ara vereceğini açıklamıştı. Son konserine çıkan şarkıcı Adele gözyaşlarına hakim olamadı. Hayranlarına duygusal bir konuşma yapan Adele'in yeni projelerine dair ipucu vermediği ancak oyunculuğa merak sardığı iddia edildi. ADELE SON KEZ SAHNEYE ÇIKTI Son konserine çıkan Adele, hayranlarına veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcı "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi. Müzik kariyerine ara verdikten sonra ne yapacağını bilmediğini belirten Adele, "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının yeni projesi belli oldu. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuk​ yapmak istiyor. Adele'in büyük film yapımcılarına haber saldığı ve bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.