Anta Toros, ölümünden 9 gün sonra defnedilecek

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. 2010 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Misak Toros'un eşi olan Anta Toros'un cenaze törenini de belli oldu.

ANTA TOROS'UN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Mide kanseri nedeniyle vefat eden Anta Toros'un cenaze programına dair detaylar belli oldu. Film-San Vakfı'ın yapılan açıklamada; "Sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek" ifadeleri yer aldı.

Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı programda kariyeri hakkında konuşan Anta Toros, "Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri oynadım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. 'Bu rolü kim oynar?' dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere oynamak çok hoşuma gidiyor" demişti.

ANTA TOROS KİMDİR?

12 Ocak 1948 doğumlu Anta Toros, 60 yıllık sanat kariyeri boyunca kırk beşten fazla dizi ve filmde oynadı. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu'nda şan, folklor, tiyatro tarihi ve dekor eğitimi aldı. Oyuncu, Mahalle'nin Muhtarları, Kara Melek, Marziye, Çocuklar Duymasın, İnce İnce Yasemince ve Adını Feriha Koydum gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.