SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Anta Toros, ölümünden 9 gün sonra defnedilecek

Yasemince, Adanalı, Yarım Elma, Yeditepe İstanbul ve Serseri gibi dizilerde rol alan Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti. Anta Toros'un ne zaman defnedileceği de belli oldu.

Haberi Paylaş
Anta Toros, ölümünden 9 gün sonra defnedilecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.09.2025
16:20
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
16:25

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan usta Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. 2010 yılında hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Misak Toros'un eşi olan Anta Toros'un törenini de belli oldu.

ANTA TOROS'UN CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Mide kanseri nedeniyle vefat eden Anta Toros'un cenaze programına dair detaylar belli oldu. -San Vakfı'ın yapılan açıklamada; "Sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek" ifadeleri yer aldı.

Anta Toros, ölümünden 9 gün sonra defnedilecek

Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı programda kariyeri hakkında konuşan Anta Toros, "Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri oynadım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. 'Bu rolü kim oynar?' dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere oynamak çok hoşuma gidiyor" demişti.

Anta Toros, ölümünden 9 gün sonra defnedilecek

ANTA TOROS KİMDİR?

12 Ocak 1948 doğumlu Anta Toros, 60 yıllık sanat kariyeri boyunca kırk beşten fazla dizi ve filmde oynadı. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu'nda şan, folklor, tarihi ve dekor eğitimi aldı. Oyuncu, Mahalle'nin Muhtarları, Kara Melek, Marziye, Çocuklar Duymasın, İnce İnce Yasemince ve Adını Feriha Koydum gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

Anta Toros, ölümünden 9 gün sonra defnedilecek
