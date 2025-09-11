Menü Kapat
Editor
 | Dilek Ulusan

Bakan Ersoy duyurdu: Huzur ve güven ortamında Şırnak'ta kültür ve sanat şöleni başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Bir Anadolu Şenliği”nin üçüncü durağı Şırnak oluyor. Bakan Ersoy’un duyurduğu şenlik, 12-18 Eylül tarihleri arasında Şırnak’ta birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Huzur ve güven ortamında Şırnak'ta kültür ve sanat şöleni başlıyor
11.09.2025
11.09.2025
Bir yandan yerel ve geleneksel değerleri öne çıkararak ve sanatı ulaşılabilir ve sürdürülebilir kılan, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen “Bir Anadolu Şenliği” yolculuğuna, eşsiz doğasıyla kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Şırnak’ta devam ediyor.

ŞIRNAK KONSERLERLE ŞENLENECEK

Adliye Meydanı’nda kurulacak ana sahnede Bayhan, Rojin, Sedef Koçak, Ömer Açıkyol, İlayda Türkü Yıldız, Ali Açıkyol sevenleriyle buluşacak. Grup Mevlana, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin özel konserleriyle şöleni zirveye çıkacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Huzur ve güven ortamında Şırnak'ta kültür ve sanat şöleni başlıyor

TİYATRODAN SİNEMAYA…

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Aşık Veysel” oyunu tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Şehrin ilçelerini gezecek olan Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane Şırnak’ın dört bir yanına , ve sevgisini yayacak. Çanakkale Savaşları’na ait özgün materyaller, etkileyici video gösterimleri ve döneme ait savaş objeleriyle donatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ise ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak.

Bakan Ersoy duyurdu: Huzur ve güven ortamında Şırnak'ta kültür ve sanat şöleni başlıyor

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL “ŞENLİK KÖYÜ”

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak Çocuk Köyü; sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla miniklerin dünyasına renk katacak. Antalya Devlet Tiyatrosu ise “Masal Treni” oyunu ile çocukları tiyatronun büyülü dünyasına taşıyacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarih bilinci pekişirken; Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, miniklere hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Huzur ve güven ortamında Şırnak'ta kültür ve sanat şöleni başlıyor
