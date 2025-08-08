Bodrum'daki lüks sitenin aidat ücreti 'pes' dedirtti! Cem Yılmaz, Zeynep Yılmaz ve Rüştü Reçber çileden çıktı

Bodrum Cennet Koyu’ndaki lüks bir site fahiş aidat ücretleri ünlü isimleri de vurdu. Site yönetimi tarafından aylık 280 bin lira olarak belirlenen aidatın, geç ödenmesi durumunda günlük faiz uygulandığı belirtildi. Sitede villası olan ünlü isimler arasında Cem Yılmaz, Ünal Aysal, Zeynep Yılmaz ve Rüştü Reçber gibi isimlerin de olduğu ortaya çıktı.

BODRUM'DAKİ SİTEDE AİDAT ÜCRETİ 280 BİN TL

Villalarda oturan birçok kişi, site yönetiminin belirlediği yüksek aidatlara tepki gösteriyor. Ancak site yönetimi belirlediği fiyatı değiştirmek istemiyor.

Site içerisinde yer alan villaların aidatlarının aylık 7 bin dolara kadar çıktığı, ödemelerin gecikmesi durumunda ise yönetim tarafından günlük faiz uygulandığı öğrenildi.

SİTEDE AYLIK AİDAT KRİZ ÇIKARDI

Cennet Koyu'ndaki sitedeki aidat tutarlarının, beklentilerin çok ötesine geçtiği belirtiliyor. Yazarın, aidat konusunda sıkıntı yaşayan bir tanıdığından edindiği bilgiye göre, villa sahipleri ayda tam 7 bin dolar (yaklaşık 280 bin TL) aidat ödemek zorunda kalıyor.

540 ile 910 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip 98 villanın yer aldığı sitede, her villanın önünde özel havuz bulunuyor. Aidatlara havuz bakım hizmetinin dahil olduğu kaydedilirken, daire tipi konutlarda ise aidat bedellerinin 2 bin ila 3 bin 500 dolar arasında değiştiği ifade ediliyor.

CEM YILMAZ, RÜŞTÜ REÇBER AİDATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Bodrum'daki sitrede Cem Yılmaz'dan Ünal Aysal'a, Zeynep Yılmaz'dan Rüştü Reçber'e kadar iş, sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlünün bu lüks sitede villası bulunuyor.