Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Demet Akalın'a dansçısından ağır suçlamalar! "Mobbing, dolandırıcılık var"

Bir dönem Demet Akalın'ın dansçılığını yapan Merve Atalar, ünlü ismin sigortasını ödemediğini ve maaşını eksik yatırdığını iddia ederek dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti ancak istinaf, kararı bozdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Demet Akalın'a dansçısından ağır suçlamalar!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 17:20

'ın bir dönem dansçısı olarak çalışan Merve Atalar, Akalın'ın sigortasını ödemediğini, maaşını elden eksik ödediğini, çalıştırıldığı süre boyunca izin alacaklarının ödenmediğini iddia ederek açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti ancak istinaf, yerel mahkemenin etkili olabilecek delilleri toplamadığını ve taleplerin önemli bir kısmı hakkında karar vermediği gerekçesiyle kararı bozdu.

ESKİ DANSÇISINDAN DEMET AKALIN'A BÜYÜK SUÇLAMA: KAMERALAR ARAŞTIRILSIN

Davacı Merve Atalar'ın avukatı Fulya Büyükyörük aracılığıyla İstanbul Anadolu İş Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Atalar'ın şarkıcı Demet Akalın'ın yanında dansçı olarak 17 Aralık 2011 tarihinden 4 Mart 2019 tarihine kadar çalıştığı belirtildi. Atalar'ın şarkıcı Demet Akalın'dan bir çok kez primlerini yatırmasını istediği ancak Akalın'ın sigorta primlerini yatırmadığı ve SGK'ya vermesi gereken belgeleri teslim etmediği ifade edildi.

Demet Akalın'a dansçısından ağır suçlamalar! "Mobbing, dolandırıcılık var"

DEMET AKALIN'IN SİGORTALARI ÖDEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Dilekçede, "Müvekkil en son aylık asgari ücret ve konser performansı başına 800 TL ve oynadığı her klip başına 3 bin TL karşılığında çalışmıştır.

Huzurdaki dosyada müvekkilin aylık ücreti sabit olmadığından ve her ay değiştiğinden aylık ücretin toplanacak deliller kapsamında bilirkişi tarafından tespiti ve hesaplanması gerekmektedir. Müvekkil sigortasız çalıştırıldığı için maaşı elden ödenmekte olup, maaşı da eksik ödenmiştir.

Demet Akalın'a dansçısından ağır suçlamalar! "Mobbing, dolandırıcılık var"

Müvekkile çalıştırıldığı süre boyunca yıllık izin, hafta tatili alacakları da hiçbir zaman ödenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, müvekkil uzun süre mobbinge maruz bırakılmış, son olarak ise 2018 Aralık ayında davalının koruması tarafından darp edilmiştir" denildi.

DEMET AKALIN DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Demet Akalın da avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu karşı dilekçesinde, "Davacı Merve Atalar hiçbir suretle hizmet akdi kapsamında bir çalışmamıştır. Müvekkil Demet Akalın'ın ihtiyacına göre davacıya konser-performans ve klip işleri karşılığında ücret ödenmiştir. İş ilişkisi bağımlılık unsuru taşımaktadır. Çalışmalar konser performansı ile ilgilidir ve eser sözleşmesine dayanmaktadır. Davacının talepleri 5 yıllık hak düşürücü süreye uğramıştır. Dava reddedilsin" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'a dansçısından ağır suçlamalar! "Mobbing, dolandırıcılık var"

Anadolu 29. İş Mahkemesi ise kararında, davacının sahne sanatları yönünden hizmet bildirimde bulunulan bir bordrolu tanık olmadığını belirterek, "Bu haliyle mevcut deliller doğrultusunda davacının davalı yanında Yargıtay'ın benimsenmiş olduğu bağlılık unsuru çerçevesinde kesintisiz olarak hizmette bulunduğunda kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde kanaat getirilemediği anlaşılarak davanın reddine dair karar vermek gerekmiştir" denildi. Bunun üzerine Merve Atalar'ın avukatı karara itiraz ederek İstinafa taşıdı.

Demet Akalın'a dansçısından ağır suçlamalar! "Mobbing, dolandırıcılık var"

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 34. Hukuk Dairesi'nin kararında, yerel mahkemenin uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delilleri toplamadığını veya değerlendirmediğini, taleplerin önemli bir kısmı hakkında karar verilmediğini belirterek, "Davacı Merve Atalar'ın iddia ettiği çalışmasına dair konserlerle ilgili varsa video kayıtları ve tüm delilleri de toplanarak mahkemece araştırma yapılarak, gerekirse çalışıldığı iddia edilen döneme dair organizatör ve yeni tanıklar dinlenilerek, tüm deliller değerlendirildikten sonra esasa dair yeni bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, belirtilen noksanlıklar giderilip, dava dilekçesindeki istemler yönünden denetime elverişli bir karar verilmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Seda Sayan'ın mal varlığı ortaya çıktı! Kira geliri dudak uçuklattı
ETİKETLER
#maaş
#demet akalın
#dava
#mobbing
#sigorta
#Merve Atalar
#İstanbul Anadolu İş Mahkemesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.