Coşkun Sabah, Bülent Ersoy'a hak verdi! Meslektaşlarına sitem etti

Anılar, Ağlamak İstiyorum, Aşığım Sana, Haberin Var Mı? ve Sen Bambaşkasın gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Coşkun Sabah, Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Coşkun Sabah, meslektaşlarına ateş püskürdü.

COŞKUN SABAH'TAN MESLEKTAŞLARINA ÇIKIŞ

Sabah, "Sosyal medyayı geçiniz. Sosyal medya yorumlarını kale almıyorum" derken, Bülent Ersoy'un playback yapan bazı isimleri eleştirmesi hakkında ise "Ben de playback olayına karşıyım" diye konuştu.

BÜLENT ERSOY, HANGİ MESLEKTAŞLARINI HEDEFE ALDI?

Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Bülent Ersoy, "Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın; defolun çekin gidin evlerinize. 74 yaşında bir kadın, teknolojinin hiçbir nimetinden faydalanmadan, anam babam usulü gırtladığını parçalarcasına okuyabiliyorsa; işte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur" notunu düştü.

Sert sözleriyle takipçilerini şaşırtan Ersoy, "Ah Müzeyyen ablam ah. Benim canım üstadım, ablam.. Ah Zeki beyciğimm ah.. Bugün yaşanan bu rezillikleri, halkı kandırma, yalancılık ve sahtekarlıkları görseydiniz, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama hiç merak etmeyin, yattığınız yerde huzurla uyuyun; çünkü onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim ve geliyorum da zaten" diyerek meslektaşlarına gözdağı verdi.