29°
Magazin
 Dilek Ulusan

Dünyaca ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Kendisini tanımayan polisler kimlik sordu, üstünü aradı

Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio, İbiza'da katıldığı bir partide büyük bir şokla karşılaştı. Polislerin tanımadığı Leonardo DiCaprio kimlik kontrolü ve üst aramasıyla karşılaştı.

Dünyaca ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Kendisini tanımayan polisler kimlik sordu, üstünü aradı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.08.2025
16:39
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
16:39

Polisler, dünyaca ünlü yıldızı tanımadı ve kimliğini göstermesini istedi. DiCaprio, kendini tanıtmak ve kimliğini göstermek zorunda kaldı. Olay, Patron tekila markası ve İspanyol oyuncu Aron Piper'ın villasında verilen özel bir davette gerçekleşti.

LEONARDO DI CAPRIO GİTTİĞİ PARTİDE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Oscar ödüllü ünlü oyuncu , İbiza'da katılmak istediği özel bir partinin girişinde çevirmesiyle karşılaştı. Polisler, 50 yaşındaki yıldızı tanımadı ve kimliğini göstermesini isteyerek üst araması yaptı.

Dünyaca ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Kendisini tanımayan polisler kimlik sordu, üstünü aradı

DiCaprio, 27 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti ve arkadaşlarıyla birlikte partiye gelmişti. Görgü tanıklarına göre polis, parti öncesi herkese güvenlik taraması yapıyordu. DiCaprio ceplerindeki eşyaları çıkarıp polise uzattı.

Dünyaca ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Kendisini tanımayan polisler kimlik sordu, üstünü aradı


Dünyaca tanınan aktör, polisleri ikna edebilmek için kendini tanıtmak zorunda kaldı. Kimliğini gösterdikten sonra içeri girmesine izin verildi. Ancak herkes bu kadar şanslı değildi. Rapçi Travis Scott'ın kapıdan çevrildiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı! Kendisini tanımayan polisler kimlik sordu, üstünü aradı
