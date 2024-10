Ece Seçkin korkunç vahşette arkada çalan müziğe dikkat çekti! "İncel grubuna selam çakmış bu şarkıyla"

07 Ekim 2024 17:27 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:29

İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından korkunç şekilde katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Olaya tepki gösteren şarkıcı Ece Seçkin, katilin 1 yıl önce çekilen görüntülerinde arkada çalan müziğe dikkat çekti. Seçkin, "bu pislik bir nevi İncelliğe bir selam da çakmış. Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu" ifadelerini kullandı.

İstanbul​ Fatih​'te 4 Ekim günü Semih Çelik isimli cani İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil tarafından korkunç şekilde katledildi. 19 yaşındaki katil iki genç kızı öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar etti. Vahşetin yankıları devam ederken birçok ünlü isimde cinayetlere tepki gösterdi. Bu isimler arasında yer alan şarkıcı Ece Seçkin, katilin bir yıl önce çektiği videoda kullandığı müziğe dikkat çekti.

"İNCELLERE SELAM ÇAKMIŞ BU ŞARKIYLA"

Seçkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Katilin kendini surlara asarak öldürme planı showunun da bir parçasıydı. İkbal'e gönderdiği veda videosunda arkada çalan şarkının "Where is my mind" şarkısı Fight Club'ın kapanış sahnesinde çalan şarkıdır. Fight Club bu incellerin Matrix'ten sonra en benimsediği film. Yani bu pislik bir nevi incelliğe bir selam da çakmış. Çünkü bu lanet eylemini gerçekleştirip incel örgütünün idolü olmak istiyordu. EN BÜYÜK TEHLİKE BURDA! Yani kafasına yeni idol olmayı koyacak olan sapıklarda! Yine yapacaklar, Discord kapansa Telegram'dan örgütlenecekler. Hepsi forumcu panelci kadın düşmanı pedofili bu şerefsizlerin..."