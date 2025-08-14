Erdem Kınay'ın Mauro Icardi açıklaması Simge Sağın'ı sinirlendirecek

Serdar Ortaç'ın vokalisti iken DJ Erdem Kınay ile tanışan Simge Sağın'ın kariyeri ivme kazandı. Uzun yıllar birlikte çalışan Erdem Kınay ile Simge Sağın'ın arsı bozulmuş ve iki isim ortak çalışmalarını bırakmıştı. Erdem Kınay'ın son açıklamaları ise Simge Sağın'ı kızdıracak.

ERDEM KINAY İLE SİMGE YİNE BİRBİRİNE GİRDİ

Erdem Kınay daha önce Simge Sağın hakkında, "Simge ile olumsuzluk, dinleyiciye Merve Özbey'i sundu. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör" ifadelerini kullanmış ve iki ismin arası iyice açılmıştı. Erdem Kınay, son olarak Simge Sağın ile ilgili yeni bir açıklamada bulunarak; "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" dedi.

Simge Sağın, Galatasaray kutlamasında 'Aşkın Olayım' adlı şarkısıyı seslendirmiş ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şarkının Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde çalınması Sağın'ın bilinirliliğini daha artırdı.

O dönemde Wanda Nara ile ayrılık sürecine giren Icardi ile Sağın birbirlerine yakıştırıldı. Sağın, her ne kadar Mauro Icardi ile sevgili olmasının mümkün olmadığını dile getirse de yakıştırmalar, uzun süre sürdü.

Geçtiğimiz aylarda Erdem Kınay, yaptığı bir açıklamada, Simge Sağın'ın artık birlikte çalışmama kararı almasıyla kendisine kazık attığını dile getirdi. Kınay, Sağın ile yollarının ayrılmasıyla yeni bir arayışın sonucu olarak Merve Özbey'i ortaya çıkardığını söyledi.