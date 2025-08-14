Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Erdem Kınay'ın Mauro Icardi açıklaması Simge Sağın'ı sinirlendirecek

Erdem Kınay, Simge Sağın'ın kariyerinin ilk yıllarında tanıştı ve iki isim uzun beraber çalıştı. Aralarında problem olan ikiliden Simge Sağın, "Ben keşfettim, Mauro Icardi" patlattı şeklinde bir açıklamada bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erdem Kınay'ın Mauro Icardi açıklaması Simge Sağın'ı sinirlendirecek
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 15:29

Serdar Ortaç'ın vokalisti iken DJ Erdem Kınay ile tanışan 'ın kariyeri ivme kazandı. Uzun yıllar birlikte çalışan Erdem Kınay ile Simge Sağın'ın arsı bozulmuş ve iki isim ortak çalışmalarını bırakmıştı. Erdem Kınay'ın son açıklamaları ise Simge Sağın'ı kızdıracak.

ERDEM KINAY İLE SİMGE YİNE BİRBİRİNE GİRDİ

Erdem Kınay daha önce Simge Sağın hakkında, "Simge ile olumsuzluk, dinleyiciye Merve Özbey'i sundu. Her şeyde bir hayır vardır. Bizim sektör nankör" ifadelerini kullanmış ve iki ismin arası iyice açılmıştı. Erdem Kınay, son olarak Simge Sağın ile ilgili yeni bir açıklamada bulunarak; "İlk keşfeden benim ama patlatan Icardi" dedi.

Erdem Kınay'ın Mauro Icardi açıklaması Simge Sağın'ı sinirlendirecek

Simge Sağın, Galatasaray kutlamasında 'Aşkın Olayım' adlı şarkısıyı seslendirmiş ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Şarkının Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde çalınması Sağın'ın bilinirliliğini daha artırdı.

Erdem Kınay'ın Mauro Icardi açıklaması Simge Sağın'ı sinirlendirecek

O dönemde Wanda Nara ile ayrılık sürecine giren Icardi ile Sağın birbirlerine yakıştırıldı. Sağın, her ne kadar Mauro Icardi ile sevgili olmasının mümkün olmadığını dile getirse de yakıştırmalar, uzun süre sürdü.

Erdem Kınay'ın Mauro Icardi açıklaması Simge Sağın'ı sinirlendirecek

Geçtiğimiz aylarda Erdem Kınay, yaptığı bir açıklamada, Simge Sağın'ın artık birlikte çalışmama kararı almasıyla kendisine kazık attığını dile getirdi. Kınay, Sağın ile yollarının ayrılmasıyla yeni bir arayışın sonucu olarak Merve Özbey'i ortaya çıkardığını söyledi.

ETİKETLER
#simge sağın
#Erdem Kınay
#Icardi
#Mauro Icardi
#Merve Özbey
#Türk Pop Müziği
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.