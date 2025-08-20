Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hakkında şiddet iddiası

Son zamanlarda sık sık kavga ettikleri ve hatta boşanma aşamasına geldikleri konuşulan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit iddiaları yayınladıkları fotoğraflarla yalanladı.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT ŞİDDET İDDİASIYLA GÜNDEMDE

Beyaz Magazin'de ortaya atılan habere göre, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evlerinde şiddetli bir kavga yaşadı. Komşuların yüksek sesler duyduğu, hatta tartışmaların şiddet boyutuna ulaştığı öne sürüldü. İddialara göre, bu kavga sonrası Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklik de bu tartışmanın bir yansıması olarak gösterildi. İkilinin son yaptıkları paylaşımın ardından çıktıkları tatilde tartıştıkları konuşulanlar arasında.

FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT ARASINDA SOYADI KRİZİ YAŞANMIŞTI

Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde soyadını kaldırmasının sebebinin de yaşanan bu olay olduğu iddia edildi. Fahriye Evcen, kaldırdığı "Özçivit" soyadını tekrar profiline ekleyerek söylentilere dolaylı bir cevap vermiş oldu. Bununla da yetinmeyen çift, günler sonra birlikte çekildikleri samimi bir pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu kareler, hayranlar tarafından "her şey yolunda" mesajı olarak yorumlandı.