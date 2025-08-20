Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hakkında şiddet iddiası

Son aylarda evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in hakkında bu sefer ise şiddet iddiası gündeme geldi. Ünlü çiftin komşularının iddialarına göre; tartışmaların şiddet boyutuna ulaştığı öne sürüldü.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hakkında şiddet iddiası
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.08.2025
14:17
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
14:17

Son zamanlarda sık sık kavga ettikleri ve hatta aşamasına geldikleri konuşulan ile iddiaları yayınladıkları fotoğraflarla yalanladı.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT ŞİDDET İDDİASIYLA GÜNDEMDE

Beyaz Magazin'de ortaya atılan habere göre, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evlerinde şiddetli bir kavga yaşadı. Komşuların yüksek sesler duyduğu, hatta tartışmaların şiddet boyutuna ulaştığı öne sürüldü. İddialara göre, bu kavga sonrası Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklik de bu tartışmanın bir yansıması olarak gösterildi. İkilinin son yaptıkları paylaşımın ardından çıktıkları tatilde tartıştıkları konuşulanlar arasında.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hakkında şiddet iddiası

FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT ARASINDA SOYADI KRİZİ YAŞANMIŞTI

Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde soyadını kaldırmasının sebebinin de yaşanan bu olay olduğu iddia edildi. Fahriye Evcen, kaldırdığı "Özçivit" soyadını tekrar profiline ekleyerek söylentilere dolaylı bir cevap vermiş oldu. Bununla da yetinmeyen çift, günler sonra birlikte çekildikleri samimi bir pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu kareler, hayranlar tarafından "her şey yolunda" mesajı olarak yorumlandı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hakkında şiddet iddiası
#boşanma
#burak özçivit
#tatil
#Fahriye Evcen
#Şiddet İddiası
#Soyad Değişikliği
#Magazin
