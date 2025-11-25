Haluk Bilginer'den hayranına nasihat! Cevap gecikmedi: "Babam rahmetli oldu"

Kategoriler
Gişedeki son filmiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Haluk Bilginer sokakta görüntülendi. Usta oyuncu sevenlerini kırmayıp fotoğraf çekindi. Bir hayranı elini öpmek isteyince Haluk Bilginer engel oldu.
Elini çekmeye çalışan sanatçı, “Baban hariç kimsenin elini öpme” diyerek, hayranını uyardı. Bilginer’in hayranı ise, “Babam rahmetli oldu” karşılığını verdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.