22°
Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı daha fazla dayanamadı: Görelim delikanlılığınızı

Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süre kanser tedavi gördüğü hastanede 30 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Necati Arıcı eşi Şimal'in hayatını kaybetmesinin ardından sık sık paylaşım yaparak üzüntüsünü paylaşıyor. Son olarak sosyal medya hesabından sitem eden Necati Arıcı, "Benim acımı ne tartacak teraziniz var ne de anlayacak kalbiniz" dedi.

Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı daha fazla dayanamadı: Görelim delikanlılığınızı
2020 yılında yakalandığı nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan şarkıcı , daha sonra ise iyileşme sürecinde beyninde çıkan tümör nedeniyle bizi ameliyat geçirdi. 30 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şimal'in eşi ise sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı üzüntüyü paylaşıyor. Son paylaşımında sitem eden , üzülmediğini düşünenlere cevap verdi.

HAYATINI KAYBEDEN ŞİMAL'İN EŞİ NECATİ ARICI'DAN SİTEM DOLU SÖZLER

Necati Arıcı son yaptığı sosyal medya paylaşımında "İki günde bir Şimal'in fotoğrafını paylaşıyorum diye arkadan konuşanlar varmış. Rol yapıyormuşum, üzülmüyormuşum falan Benim acımı ne tartacak teraziniz var ne de anlayacak kalbiniz. Bu yas bana ait, kime neyi göstereceğimi de ben bilirim. Arkamdan fısıldaşacağınıza yüzüme söyleyin de görelim delikanlılığınızı. Şimal'i anmak bana düşer, gerisi de bana viz gelir. Benim üzüntüm size malzeme olduysa buyurun kullanın ama tadı kaçık olur haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı daha fazla dayanamadı: Görelim delikanlılığınızı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şİmal ile yaşadıklarını evi kapatan nişanlısı Necati Arıcı evden taşındığı anları paylaşıp "Bu evde çok güzel anılar biriktirdik, her köşesinde... Şimal'le paylaştığımız küçük mutluluklar var. Ama şimdi zamanın izleri ve Şimal'in yokluğu bu evi benim için dayanılmaz kılıyor. Her şeyin bir zamanı olduğunu biliyorum. Ancak bu evdeki hatıralar, Şimal'in varlığı her an gözlerimin önünde. Şimdi bu evi geride bırakıyorum ama kalbimde, her adımda Şimal'le geçirdiğimiz anıları taşıyarak yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu veda acı olsa da sevgiyi ve hatıraları hep yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı daha fazla dayanamadı: Görelim delikanlılığınızı

ŞİMAL SON SAĞLIK DURUMUNDAN BÖYLE BAHSETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimal, "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni." demişti.

Hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı daha fazla dayanamadı: Görelim delikanlılığınızı

Sıkça Sorulan Sorular

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?
25 Nisan 1986'da İstanbul'da doğan Şimal, 30 Mayıs 2025 yılında hayatını kaybetti. Küçük yaşlarda adım attığı müzik kariyerinde yorumcu, söz yazarı ve besteci olarak öne çıktı. Başlangıç adlı ilk albümünü 2012'de piyasaya sürmüş burada yer alan Şimal Yıldızı adlı parçasıyla tanınmıştır.
