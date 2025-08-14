Menü Kapat
29°
SON DAKİKA!
 | Dilek Ulusan

Kanseri yenen oyuncu Ayçın Tuyun'dan yeni başlangıçlar!

Oyuncu Ayçın Tuyun, yakalandığı kanser sonrası oyunculuğa ara vermek zorunda kaldı. Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ayçın Tuyun'dan yeni proje müjdesi geldi.

Kanseri yenen oyuncu Ayçın Tuyun'dan yeni başlangıçlar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 16:07

Beyaz Gelincik, Kız Annesi, Ömre Bedel ve Bitmeyen Hikaye gibi dizilerde rol alan Ayçın Tuyun, yakalandığı sonrası uzun süre tedavi gördü. Kanseri atlatan Ayçın Tuyun, yeni projelerle ekrana döneceğinin de sinyaklini verdi.

KANSERİ YENEN AYÇIN TUYUN MÜJDEYİ VERDİ

Bodrum'da farklı kuşaklardan, farklı disiplinlerden 10 sanatçının yaklaşık 35 eserinin yer aldığı sergiye katılan Ayçın Tuyun da misafir sanatçı olarak katıldı. Ressam Kani Kaya tarafından telif hakkına dikkat çekmek için resmedilen ve kendisine ait portresi sergide yer alan Ayçın Tuyun, sevenlerine de müjdeli haberi verdi.

Kanseri yenen oyuncu Ayçın Tuyun'dan yeni başlangıçlar!

Ayçın Tuyun, "Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutuyum. En son pandemi öncesi Bodrum'a gelmiştim, çok özlemişim. Böyle bir farkındalık sergisinde yer almaktan dolayı çok mutluluk duydum. Tablomu sevgili sanatçımız Kani Kaya yaptı. Bundan yaklaşık 2 yıl önceydi, bir farkındalık getirmek adına bu tablo yapıldı. Farkındalığın amacı ise telif hakkına değinmekti. Farkındalığımız sanatçının sanatçıya değer verip teliflerini korumasıydı. Dünyada ilk kez bir sanatçının resmi yapıldıktan sonra telifi veriliyor. Biz de bunlara değinmek istedik. İnşallah doğru yerlere doğru mesajları vermişizdir. En azından yapımcı adayları için iyi bir farkındalık olur diye düşünüyoruz." dedi.

Kanseri yenen oyuncu Ayçın Tuyun'dan yeni başlangıçlar!

Geçirdiği kanser hastalığıyla ilgili de konuşan Ayçın Tuyun, "Tedavi sürecim çok güzel geçti, hızlı geçti. Tabi ki çok zor zamanlarım da oldu ama sabrettik, şükrettik, inandık ve başardık. Şimdi hayat çok güzel geçiyor. Ben aynı zamanda spor hocasıyım, yoga eğitmeniyim. Yogayla geçiyor, kendimi dinliyorum. Projeler, yeni senaryolar okuyorum. İnşallah kendimi çok yormayacak şekilde güzel projelerde beni göreceksiniz" diye konuştu.

Kanseri yenen oyuncu Ayçın Tuyun'dan yeni başlangıçlar!

Ayçın Tuyun, "Yeni proje var mı? Sorusuna ise "Sürpriz, söylemem ama en son bir program yaptım. Program da olabilir, dizi de olabilir. Bakacağız, sürpriz" dedi.

