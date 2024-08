Kill Bill yıldızı Michael Madsen aile şiddet suçlamasıyla tutuklandı

20 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:21

Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Once Upon a Time … in Hollywood ve Kill Bill gibi yapımlarda rol alan Michael Madsen, eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 66 yaşındaki oyuncu, tutuklandıktan sonra kefaretle serbest bırakıldı.

AKTÖR MICHAEL MADSEN ŞİDDET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, "kocasının onu ittiğini" iddia eden bir kadından bir çağrı aldıklarını doğruladı. Daha sonra kadının, aktörün eşi DeAnna Madsen olduğu ortaya çıktı. Amerikalı 66 yaşındaki ünlü oyuncu Michael Madsen, tutuklandıktan sonra 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Madsen'in temsilcisi Variety'ye "Michael ile karısı arasında bir anlaşmazlık vardı ve bunun ikisi için de olumlu bir şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.

MICHAEL MADSEN KİMDİR?

25 Eylül 1957 Amerikalı oyuncu Michael Madsen'ın aynı zamanda "Beer, Blood, and Ashes", "Eat the Worm" ve "Burning in Paradise" ''The hounds of the Hounds'' adlarında dört tane şiir kitabı da var. 2015 yılında ünlü Türk korku filmi yönetmeni Hasan Karacadağ'ın ''Magi'' filminde rol almıştır.