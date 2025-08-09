Kıvanç Tatlıtuğ'un en zor günü! Halit Yukay için yardım çağrısında bulundu, arama çalışmalarına katıldı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi olan Halit Yukay'dan günlerdir haber alınamıyor. 43 yaşındaki iş insanı için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ da yakın arkadaşı için yardım çağrısında bulundu.

KIVANÇ TATLITUĞ HALİT YUKAY İÇİN SESLENDİ

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının dördüncü günü. Hatta bugün 5. günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz." sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Oldukça üzgün ve tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğ, "Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır." diyerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Eşi Ali Erel, Halit Yukay ve arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Seda Bakan; "Lütfen bir mucize olsun" ifadelerini kullandı. Bakan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise Yukay'ı arama - kurtarma çalışmaları için takipçilerinden destek istedi.

GEMİ KAPTANI TÜM YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. verdiği ifadede, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00'da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm." diyerek olaın gerçekleştiği yeri anlattı.

Sözlerine devam eden kaptan, "Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim." diyerek "Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi" sözleriyle ifadesini bitirdi.