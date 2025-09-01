Konyalı Saat'in acı kaybı! 60'lı yıllarda İstanbul'a gelip sektör devi olmuştu

1960’lı yıllarda Konya’dan İstanbul’a taşınan Nalçacı ailesinin ikinci kuşağı temsilcilerinden Havva Nurhan Nalçacı, babalarının teşvikiyle eğitimini yabancı dilde tamamladı. Üniversite sonrası aile işine dâhil olan Nalçacı, hem ticari vizyonu hem de disiplinli çalışmasıyla şirketlerin büyümesine önemli katkılar sundu.

KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE YÖNETTİ

Havva Nurhan Nalçacı, Konyalı Saat’i ve diğer girişimlerini kardeşleri İrfan ve İhsan Nalçacı ile birlikte yönetti. Konyalı Saat, kırk yıl boyunca iki mağazayla faaliyet gösterdikten sonra 2001 yılında perakende alanında büyük bir atılım yaptı ve çok sayıda mağaza açarak sektörün öncü markaları arasına girdi. Nalçacı’nın sorumlulukları arasında yer alan Erben Control Systems ise özellikle iş merkezleri ve alışveriş merkezlerine park sistemleri sağlayarak dikkat çekti.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Havva Nurhan Nalçacı’nın vefatı ailesi, sevenleri ve iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Nalçacı’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nden kaldırılarak Kazlıçeşme Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.