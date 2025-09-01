Menü Kapat
TGRT Haber
 Suat Vilgen

Konyalı Saat'in acı kaybı! 60'lı yıllarda İstanbul'a gelip sektör devi olmuştu

Türkiye’nin saat ve teknoloji sektöründe önemli bir yere sahip olan Konyalı Saat’in sahibi, Erben Control Systems ve Bakkal markalarının da yöneticisi Havva Nurhan Nalçacı hayatını kaybetti.

Konyalı Saat'in acı kaybı! 60'lı yıllarda İstanbul'a gelip sektör devi olmuştu
1960’lı yıllarda ’dan ’a taşınan Nalçacı ailesinin ikinci kuşağı temsilcilerinden Havva Nurhan Nalçacı, babalarının teşvikiyle eğitimini yabancı dilde tamamladı. Üniversite sonrası aile işine dâhil olan Nalçacı, hem ticari vizyonu hem de disiplinli çalışmasıyla şirketlerin büyümesine önemli katkılar sundu.

Konyalı Saat'in acı kaybı! 60'lı yıllarda İstanbul'a gelip sektör devi olmuştu

KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE YÖNETTİ

Havva Nurhan Nalçacı, Konyalı Saat’i ve diğer girişimlerini kardeşleri İrfan ve İhsan Nalçacı ile birlikte yönetti. Konyalı Saat, kırk yıl boyunca iki mağazayla faaliyet gösterdikten sonra 2001 yılında perakende alanında büyük bir atılım yaptı ve çok sayıda mağaza açarak sektörün öncü markaları arasına girdi. Nalçacı’nın sorumlulukları arasında yer alan Erben Control Systems ise özellikle iş merkezleri ve alışveriş merkezlerine park sistemleri sağlayarak dikkat çekti.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Havva Nurhan Nalçacı’nın vefatı ailesi, sevenleri ve iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Nalçacı’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nden kaldırılarak Kazlıçeşme Aile Mezarlığı’nda defnedilecek.

ETİKETLER
#istanbul
#vefat
#konya
#İş Dünyası
#Nalçacı Ailesi
#Konyalı Saat
#Erben Control Systems
#Magazin
