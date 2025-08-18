Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Lucas Torreira ile Devrim Özkan bir kez daha ayrıldı! Sosyal medyada espriler havada uçuştu

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, 15 gün süren ilişkilerini noktalama kararı aldı. Sürekli ayrılıp barışan çiftin son ayrılığına ise yorum yağdı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan bir kez daha ayrıldı! Sosyal medyada espriler havada uçuştu
Galatasaraylı futbolcu ile son olarak Çift Kişilik Oda dizisinde rol alan oyuncu , inişli çıkışlı ilişkilerinde bir kez daha kararı aldı.

DEVRİM İLE LUCAS TORREIRA BİR KEZ DAHA AYRILDI

Devrim Özkan ile Lucas Torreira bir dargın bir barışık sürdükleri ilişkilerine bir şans daha verdiklerini 3 Ağustos'ta ’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında duyurdu. İki gol atan Torreira, gol sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle kutlamıştı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan bir kez daha ayrıldı! Sosyal medyada espriler havada uçuştu

Bu hareket, maçı ekran başında izleyen Devrim Özkan’ın sosyal medyada paylaşmasıyla dikkat çekmiş; çift kısa süre içinde yeniden birbirini takibe alarak barışmış ve birlikte tatile çıkmıştı.

Lucas Torreira ile Devrim Özkan bir kez daha ayrıldı! Sosyal medyada espriler havada uçuştu

Çiftin bir kez daha ayrıldı ve birbirlerini takipten çıktı. İki ünlü isim sadece 15 gün sonra tekrar küstü. Sosyal medyada iki isme " Biz anlayana kadar barışmış olabilirler", "Şimdi bakalım ne zaman barışacaklar" gibi yorumlar yapıldı.

