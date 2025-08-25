Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mehmet Ali Erbil'den evlilik sözleşmesi açıklaması! Gülseren Ceylan evliliğine Yasmin Erbil ne dedi?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın perşembe günü evleneceği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, evlilik sözleşmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil'den evlilik sözleşmesi açıklaması! Gülseren Ceylan evliliğine Yasmin Erbil ne dedi?
kendisinden 40 yaş küçük ile nişanlanmış ve çift geçtiğimiz aylarda ise kararı almıştı. Beyaz Magazin'in iddiasına göre; Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil tekrar barıştı ve kararı aldı.

MEHMET ALİ ERBİL EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYACAK

Perşembe günü aile arasında yapılacak törenle evlenecek Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil evlilik sözleşmesiyle gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'den evlilik sözleşmesi açıklaması! Gülseren Ceylan evliliğine Yasmin Erbil ne dedi?

Mehmet Ali Erbil yaptığı açıklamada evlilik sözleşmesi yapmayacaklarını ve çocuklarının evliliğe onay verdiğini söyledi. Hatta çocuklarının nikahta olacaklarını da sözlerine ekledi.

Mehmet Ali Erbil'den evlilik sözleşmesi açıklaması! Gülseren Ceylan evliliğine Yasmin Erbil ne dedi?

YASMİN ERBİL'İN BABASI MEHMET ALİ ERBİL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI ÇOK ONUŞULDU

katıldığı programda babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den evlilik sözleşmesi açıklaması! Gülseren Ceylan evliliğine Yasmin Erbil ne dedi?
