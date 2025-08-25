Mehmet Ali Erbil'den evlilik sözleşmesi açıklaması! Gülseren Ceylan evliliğine Yasmin Erbil ne dedi?

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile nişanlanmış ve çift geçtiğimiz aylarda ise ayrılık kararı almıştı. Beyaz Magazin'in iddiasına göre; Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil tekrar barıştı ve evlilik kararı aldı.

MEHMET ALİ ERBİL EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMAYACAK

Perşembe günü aile arasında yapılacak törenle evlenecek Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil evlilik sözleşmesiyle gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil yaptığı açıklamada evlilik sözleşmesi yapmayacaklarını ve çocuklarının evliliğe onay verdiğini söyledi. Hatta çocuklarının nikahta olacaklarını da sözlerine ekledi.

YASMİN ERBİL'İN BABASI MEHMET ALİ ERBİL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI ÇOK ONUŞULDU

Yasmin Erbil katıldığı programda babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem" dedi.