Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı!

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada oyuncu Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz tanık olarak dinlendi.

TAHLİYE EDİLDİ

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla Ayşe Barım’ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Sanık Ayşe Barım ise savunmasında, "Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Tanık olarak bile yer almadım. Ben ne yaptım diye sorguluyorum kendi kendime. Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bunlarla hiçbir ilişiğim yok. Çaresizim ve biraz da zorlanıyorum. Tek başıma bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum" dedi.



BARIM HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİM YOKTUR"

Duruşmada Ayşe Barım hakkında ihbarda bulunan Sedat Gül, SEGBİS sistemiyle bağlanarak tanık olarak dinlendi. Gül, "Ben sosyal medyadan gördüğüm şeyleri gözüme çarpanları bir ihbar olarak sundum. Ayşe Barım hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Gezi Parkı'na katılmadım" şeklinde konuştu.

"BARIM HİÇBİR ŞEKİLDE GEZİ PARKI'NA GİTMEM İÇİN BENİ YÖNLENDİRMEDİ"

Tanık olarak dinlenen oyuncu Bergüzar Korel, "Ayşe Barım hiçbir şekilde Gezi Parkı'na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben eşimle birlikte kendim gittim. Hiçbir yönlendirmesi olmadı. Sosyal medya paylaşımlarım hakkında da bir yönlendirmede bulunmadı. Gezi Parkı'na katıldığımda Ayşe Barım'ı orada görmedim. Bu ifadeyle Ayşe Barım'ı korumayı amaçlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"AYŞE BENİM SADECE MENAJERİM DEĞİL DOSTUM"

Oyuncu Ceyda Düvenci ise, "Gezi Parkı'na 3 gün katıldım. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Kendi inisiyatifimle katıldım. Katıldığımda onu görmedim. Asla hiçbir zorlama olmadı. Ayşe benim sadece menajerim değil dostum. Onunla hep çok konuşurum. Telefon görüşmelerimizin sıklığı bundan dolayıdır. Bazı dönemlerde görüşmelerimizin sıklığı zor bir dönemimde olmam olabilir, yeni bir proje için olabilir. Benim hangi projede olacağıma Ayşe Barım karar vermez ben karar veririm. Bu ilişkide patron oyuncudur" ifadelerini kullandı.

"GEZİ PARKI OLAYLARINA KATILMAMDA BİR ETKİSİ OLMADI"

Oyuncu Halit Ergenç ise, "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına katılmamda bir etkisi olmadı. Ayşe Barım ile orada karşılaştık. Ayşe Barım ile 23-24 senedir birlikte çalışıyoruz. İş ilişkisi dışında böyle bir yönlendirmesi olmadı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gitmem konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi. Biz görüşme için Ankara'dan bir liste geldiğini öğrendik. Davete icabet ettik. Ayşe Barım benim konuşmalarımı yönlendirmedi. Gezi Parkı'nda okuduğum metnin okunması konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi, talepte bulunmadı. Gezi Parkı'nda okuduğum metni kimin hazırladığını ve bana kimin verdiğini bilmiyorum. Üzerinden çok zaman geçti" dedi.

Oyuncu Mehmet Günsür, "Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'na gitmem konusunda herhangi bir yönlendirmesi olmadı. Ben 2 ya da 3 sefer katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım ile çalışıyorum" ifadelerini kullandı.