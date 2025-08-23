Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Nazan Öncel taciz iddiaları hakkında konuştu! Gülşen'in paylaşımına tepki geldi

Oyuncu Doğa Lara Akkaya 'nın ortaya attığı taciz iddialarının ardından ünlü isimler de tepki göstermeye devam etti. Gülşen, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullanırken, Nazan Öncel ise "Kadının beyanı esastır "dedi.

Nazan Öncel taciz iddiaları hakkında konuştu! Gülşen'in paylaşımına tepki geldi
23.08.2025
Dizi-film sektöründeki iddiaları gündemi sarstı ve sosyal medyada paylaşımların ardı arkası kesilmedi. , fotoğrafçı Mesut Adlin'in isminin taciz iddialarına karışmasının ardından "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı. Nazan Öncel'den de yeni bir paylaşım geldi.

NAZAN ÖNCEL DE TACİZ İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Nazan Öncel yaptığı paylaşımda, "Kadının beyanı esastır! Bugün yaşanan taciz olayında ve ardından gözler önüne serilen "ifşa dalga" sında sesini yükselten, yüreğini bir umutla açan tüm kadınlarımızın sonsuz inancımla yanlarındayım. Bunu hafife alan insanların sanatın içinde, hayatımın herhangi bir alanında yeri olmaz. Yolum yolunuzdur. Kol kırılır yen içinde kalır' gibi saçmalıklara aldırmadan babanızın oğlu olsa korkmadan söyleyin; susmayın!" dedi.

Nazan Öncel taciz iddiaları hakkında konuştu! Gülşen'in paylaşımına tepki geldi

GÜLŞEN'İN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Yaşananlara tepkiler gelirken şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

Nazan Öncel taciz iddiaları hakkında konuştu! Gülşen'in paylaşımına tepki geldi

Gülşen ikinci paylaşımında da, "O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için." dedi.

Nazan Öncel taciz iddiaları hakkında konuştu! Gülşen'in paylaşımına tepki geldi
