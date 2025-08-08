Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı

Genç kızlara dayatılan sıfır beden algısına İngiltere'den yasak geldi. İngiltere'de Standartları Otoritesi, ünlü bir giyim markasının reklamını sağlıksız derecede zayıf modelleri göstermesi nedeniyle sosyal açıdan sorumsuz bulunarak yasaklandı. Ülkemizde de son olarak ünlü fenomen Nihal Candan'ın anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından ünlü mankenler de gençleri uyardı.

Demet Şener

"Yapılan araştırmalarla sağlıksız zayıflığın takdir toplayan bir durum olmadığı görüldü. Fit olmanın, kas kütlesinin yoğun olmasının, ileriki yaşlarda daha etkili ve sağlıklı olduğu anlaşıldı. Ana fikir hiçbir zaman çok zayıf olup güzel görünmek değil, daha sağlıklı olarak fit görünüme ulaşmak. Sağlıklı ve sağlıksız zayıflıklar var. Herkes; düzenli, kaliteli, doyurucu ve protein bakımından zengin yiyeceklerle beslenerek istenilen kiloya ulaşabilir. Moda dünyasında taşıdığınız kıyafetin üzerinizdeki fazlalıkları belli etmemesi gerekir. Ama herkes incecik olmak zorunda değil. Sağlık ön planda olmalı. Bence verilen karar yerinde olmuş."

Banu Sağnak

1992 Türkiye güzeli Banu Sağnak, "İletişim kanalları her yere girdi, bazı dayatılan normlar ve trendler oldu. Güzellik anlayışı güzellik sektörü, kozmetik ve tıp alanında sektörü genişletip kalıcı kılmak adına değişti. 53 yaşındayım, bu süreçte mankenlik yapmadım. Sunuculuk ve reklam kariyerinde devam ettim. Ancak kraliçelik ömür boyu süren bir misyon. Kaliteli yaşlanmak, yaş almak adına doğal bazı yöntemlerle kendim kalma adına direncim sürüyor. İngiltere bu konuda doğru yapmış ama yeterli olur mu bilmem."

Yüksel Ak

"Reklamı görmedim ama her şeyin aşırısının zararlı olduğunu biliyoruz. İnsanların özellikle gençlerin böyle reklamlardan etkilendiği ortada. Doğru ve sağlıklı reklamlar tercih edilmeli. Bence doğru bir karar, yanlış örneklerden uzak durmak gerek."

Özge Ulusoy

(Miss Turkey 2003 ikinci güzeli) VÜCUDA CİDDİ ZARARI VAR "Aşırı kilonun zararı kadar çok zayıf olmanın da vücuda çok ciddi zararları var, bunu yıllardır bilen ve bu bilinçte davranan bir modelim. O yüzden sporuma ve beslenmeme çok dikkat ediyorum. Aynı zamanda aşırı zayıflığın özendirici de olmaması için açıkçası kararı doğru buluyorum. Tabii ki bu kişinin metabolizmasına da bağlı. Kişi kendi metabolizması sayesinde çok zayıf olabilir o zaman ona yapacak bir şey yok ama bunun bir dayatma olmasına karşıyım."

Ebru Şam

"Çok doğru buluyorum bu kararı. Beden algısında dönemler değişti. Bir zamanlar dolgun vücut hatları, ardından aşırı zayıflık modaydı. Artık bu sayfa kapanıp sağlığın ve kendinle barışık olmayı öne çıkartan yeni neslin özgüvenini büyüten bir çağ başlamalı."

Elif Ece Uzun

"Kesinlikle doğru karar. Anoreksiyadan binlerce kişi ölüyor. Ortalama sağlık ölçüsü belli. Zorlamaya ne gerek var. Bu kuralın değişmesi, sağlıksız, çok zayıf olma algısının yıkılması gerekiyor."