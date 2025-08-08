Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı

Geçtiğimiz aylarda Nihal Candan'ın anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından konuya ünlü isimler de dikkat çekti. Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak gençleri uyardı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 17:37

Genç kızlara dayatılan sıfır beden algısına İngiltere'den yasak geldi. İngiltere'de Standartları Otoritesi, ünlü bir giyim markasının reklamını sağlıksız derecede zayıf modelleri göstermesi nedeniyle sosyal açıdan sorumsuz bulunarak yasaklandı. Ülkemizde de son olarak ünlü fenomen Nihal Candan'ın anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından ünlü mankenler de gençleri uyardı.

Demet Şener

"Yapılan araştırmalarla sağlıksız zayıflığın takdir toplayan bir durum olmadığı görüldü. Fit olmanın, kas kütlesinin yoğun olmasının, ileriki yaşlarda daha etkili ve sağlıklı olduğu anlaşıldı. Ana fikir hiçbir zaman çok zayıf olup güzel görünmek değil, daha sağlıklı olarak fit görünüme ulaşmak. Sağlıklı ve sağlıksız zayıflıklar var. Herkes; düzenli, kaliteli, doyurucu ve protein bakımından zengin yiyeceklerle beslenerek istenilen kiloya ulaşabilir. dünyasında taşıdığınız kıyafetin üzerinizdeki fazlalıkları belli etmemesi gerekir. Ama herkes incecik olmak zorunda değil. Sağlık ön planda olmalı. Bence verilen karar yerinde olmuş."

Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı

Banu Sağnak

1992 Türkiye güzeli Banu Sağnak, "İletişim kanalları her yere girdi, bazı dayatılan normlar ve trendler oldu. Güzellik anlayışı güzellik sektörü, kozmetik ve tıp alanında sektörü genişletip kalıcı kılmak adına değişti. 53 yaşındayım, bu süreçte mankenlik yapmadım. Sunuculuk ve reklam kariyerinde devam ettim. Ancak kraliçelik ömür boyu süren bir misyon. Kaliteli yaşlanmak, yaş almak adına doğal bazı yöntemlerle kendim kalma adına direncim sürüyor. İngiltere bu konuda doğru yapmış ama yeterli olur mu bilmem."

Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı

Yüksel Ak

"Reklamı görmedim ama her şeyin aşırısının zararlı olduğunu biliyoruz. İnsanların özellikle gençlerin böyle reklamlardan etkilendiği ortada. Doğru ve sağlıklı reklamlar tercih edilmeli. Bence doğru bir karar, yanlış örneklerden uzak durmak gerek."

Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı

Özge Ulusoy

(Miss Turkey 2003 ikinci güzeli) VÜCUDA CİDDİ ZARARI VAR "Aşırı kilonun zararı kadar çok zayıf olmanın da vücuda çok ciddi zararları var, bunu yıllardır bilen ve bu bilinçte davranan bir modelim. O yüzden sporuma ve beslenmeme çok dikkat ediyorum. Aynı zamanda aşırı zayıflığın özendirici de olmaması için açıkçası kararı doğru buluyorum. Tabii ki bu kişinin metabolizmasına da bağlı. Kişi kendi metabolizması sayesinde çok zayıf olabilir o zaman ona yapacak bir şey yok ama bunun bir dayatma olmasına karşıyım."

Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı

Ebru Şam

"Çok doğru buluyorum bu kararı. Beden algısında dönemler değişti. Bir zamanlar dolgun vücut hatları, ardından aşırı zayıflık modaydı. Artık bu sayfa kapanıp sağlığın ve kendinle barışık olmayı öne çıkartan yeni neslin özgüvenini büyüten bir çağ başlamalı."

Nihal Candan anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti! Ünlü mankenler Demet Şener, Özge Ulusoy, Yüksel Ak uyardı

Elif Ece Uzun

"Kesinlikle doğru karar. Anoreksiyadan binlerce kişi ölüyor. Ortalama sağlık ölçüsü belli. Zorlamaya ne gerek var. Bu kuralın değişmesi, sağlıksız, çok zayıf olma algısının yıkılması gerekiyor."

ETİKETLER
#moda
#sosyal-medya
#Sıfır Beden
#Sağlıksız Zayıflık
#Anoreksiya
#Güzellik Standartları
#Şahsi Heyecan
#Sağılık
#Zayıflık Algısı
#Modeller
#Güzellik Standartları
#Reklamlar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.