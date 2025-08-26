Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Özge Borak yine öğrenci oldu! Sevincini böyle paylaştı

Son olarak Yalan dizisinde rol alan oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından tekrar üniversiteli olduğunu açıkladı. Özge Borak yaptığı paylaşımda; "Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özge Borak yine öğrenci oldu! Sevincini böyle paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 11:40

Ihlamurlar Altında, Küçük Kadınlar, Dedemin Fişi, İstanbullu Gelin, ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alan Özge Borak, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Uzun süredir sınavına hazırlanan Özge Borak istediği üniversiteyi kazandığını açıkladı.

ÖZGE BORAK ÜNİVERSİTELİ OLDU

Sosyal medya hesabından mutluluğunu duyuran Özge Borak, “Şimdi paylaşacağım bilgiyi bu fotoğrafla paylaşmak istedim. Çünkü yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım ve bu yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar geçerken, onlara tatil yapmaya başlamama inanamamışım ve ‘üniversite sınavı ne olacak acaba?’ sorusu eşlik ediyordu" diyerek yaşadığı mutluluğu açıkladı.

Özge Borak yine öğrenci oldu! Sevincini böyle paylaştı

İstediği üniversiteyi kazanabilmek için yoğun çalıştığını belirten Borak, "Düşündükçe aklımdakiler hala ‘nasıl olur?’ diye anlam veremediklerim var, bazıları için memnuniyetin arttı. Bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim, duruyor olduğu yerde. Fakat bugün düşüncelerimden biri gerçekliğe kavuştu. Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediği üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun…” dedi.

Özge Borak yine öğrenci oldu! Sevincini böyle paylaştı

ÖZGE BORAK KAÇ YAŞINDA?

14 Şubat 1982 doğumlu Özge Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. 2006 yılında Bülent Şakrak ile evlenip 2010 yılında boşanmışlardır. Daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift, evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır. İlk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçen Özge Borak, 2012 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde konuk olarak yer aldı.

Özge Borak yine öğrenci oldu! Sevincini böyle paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sosyete de taciz iddialarıyla karıştı! Lara Kamhi'nin Volkan Büyükhanlı iddiası gündem oldu
ETİKETLER
#Eğitim
#üniversite
#oyuncu
#başarı
#Özge Borak
#Schauspieler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.