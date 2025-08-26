Özge Borak yine öğrenci oldu! Sevincini böyle paylaştı

Ihlamurlar Altında, Küçük Kadınlar, Dedemin Fişi, İstanbullu Gelin, ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alan Özge Borak, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Uzun süredir üniversite sınavına hazırlanan Özge Borak istediği üniversiteyi kazandığını açıkladı.

ÖZGE BORAK ÜNİVERSİTELİ OLDU

Sosyal medya hesabından mutluluğunu duyuran Özge Borak, “Şimdi paylaşacağım bilgiyi bu fotoğrafla paylaşmak istedim. Çünkü yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım ve bu yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar geçerken, onlara tatil yapmaya başlamama inanamamışım ve ‘üniversite sınavı ne olacak acaba?’ sorusu eşlik ediyordu" diyerek yaşadığı mutluluğu açıkladı.

İstediği üniversiteyi kazanabilmek için yoğun çalıştığını belirten Borak, "Düşündükçe aklımdakiler hala ‘nasıl olur?’ diye anlam veremediklerim var, bazıları için memnuniyetin arttı. Bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim, duruyor olduğu yerde. Fakat bugün düşüncelerimden biri gerçekliğe kavuştu. Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediği üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun…” dedi.

ÖZGE BORAK KAÇ YAŞINDA?

14 Şubat 1982 doğumlu Özge Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçısı, başkoreografı Selçuk Borak'ın kızıdır. 2006 yılında Bülent Şakrak ile evlenip 2010 yılında boşanmışlardır. Daha sonra Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. Çift, evliliklerini 14 Kasım 2014 tarihinde sonlandırmıştır. İlk olarak 2003 yılında kamera karşısına geçen Özge Borak, 2012 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.