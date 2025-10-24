Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports sahnede yerini aldı

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi (PMSL) Sonbahar Finalleri'nde Avrupa ve Türkiye'nin en iyi 16 takımı hem şampiyonluk kupası hem de PUBG Mobile Global Championship yolunda puanlar için mücadele edecek. İhlas Holding çatısı altında faaliyet gösteren IDA E-Sports, bu büyük turnuvada boy gösterecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 17:25

Finaller kapsamında 200 bin dolarlık ödül havuzu için çekişmeli maçlara sahne olacak turnuva Complex İstanbul'da başladı. İhlas Holding çatısı altında faaliyet gösteren IDA E-Sports'ta bu büyük organizasyonda şampiyonluk mücadelesi verecek. 13 Ekim'de başlayan çevrimiçi etapların ardından 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen elemelerle finale kalan takımlar, İstanbul'daki 3 günlük büyük finalde kozlarını paylaşacak.

Tribünlerde hayranlarının, çevrim içi platformlarda ise milyonlarca izleyicinin takip edeceği finaller süresince İstanbul da bir oyun ve kültür festivaline dönüşecek. Organizasyon, dünyanın en iyi espor takımlarının buluştuğu, oyuncuların tarih yazma fırsatı bulduğu sahne olarak oyunculara ilham verirken 200 bin dolarlık ödül havuzu için çekişmeli maçlara ve kıyasıya rekabete sahne olacak turnuvada takımların bir diğer hedefi ise PUBG Mobile Global Championship arenasına yükselme şansı olarak öne çıkıyor.

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports sahnede yerini aldı

HEDEF: ŞAMPİYONLUK

Dünyanın dört bir yanından gelen en güçlü takımlara karşı mücadele eden IDA E-Sports, bayrağımızı uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam ediyor. Turnuvada geride kalan her aşamada beklentilerin üzerine çıkan ekip, şimdi gözünü zirveye dikmiş durumda.

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports sahnede yerini aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ozan Güven'in cezası onandı! 45 günü cezaevinde geçirecek
ETİKETLER
#final
#rekabet
#E-sports
#Pubg Mobile
#Ida E-sports
#Complex İstanbul
#Turnuva
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.