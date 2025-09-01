Menü Kapat
29°
SON DAKİKA!
Putin’i canlandıran Jude Law: Sonuçlarından korkmuyorum!

Venedik Film Festivali’nde konuşan İngiliz oyuncu, son filminde Rusya Devlet Başkanı Putin'i canlandırmasının sonuçlarından korkmadığını söyledi.

Putin’i canlandıran Jude Law: Sonuçlarından korkmuyorum!
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:34

Ünlü İngiliz Jude Law, Venedik Film Festivali’nde prömiyeri yapılan Kremlin’in Büyücüsü filminde ’i canlandırıyor. Law, Rusya liderini oynamanın kendisinde herhangi bir korkuya neden olmadığını, tartışma amacıyla değil, daha geniş bir hikâyenin parçası olarak bu rolü üstlendiğini belirtti.

Putin’i canlandıran Jude Law: Sonuçlarından korkmuyorum!
PUTİN’İN “YÜZSÜZ ADAM” İMAJI

Jude Law, rolün en zorlayıcı yanının Putin’in kamuoyuna yansıyan soğuk ve ketum yüzünü sahneye taşımak olduğunu söyledi. “Putin için kullanılan bir ifade var: ‘yüzü olmayan adam’. Yani bir maske. Yönetmen Olivier Assayas’ın sahnelerde benden duygusal geçişler istediği oldu ama bu maskeyi bozmadan göstermek en büyük çelişkiydi” dedi.

Putin’i canlandıran Jude Law: Sonuçlarından korkmuyorum!

KİTAPTAN BEYAZPERDEYE

Film, Giuliano da Empoli’nin çok satan kitabından uyarlandı. Hikâye, Putin’in 1990’larda iktidara yükselişini perde arkasından yönlendiren stratejist Vadim Baranov’un (Paul Dano) etrafında şekilleniyor. Karakter, Kremlin siyasetini kurgulayan Vladislav Surkov’dan esinlenerek yazıldı.

Putin’i canlandıran Jude Law: Sonuçlarından korkmuyorum!

“KÖTÜ” DEMEK YETERLİ DEĞİL

Paul Dano, canlandırdığı Baranov hakkında “Onu sadece kötü diye etiketlemek büyük bir basitleştirme olur. Karakterin bakış açısını anlamaya çalışmak gerek” dedi.

Yönetmen Olivier Assayas, Putin’in yükselişini modern siyasetin karanlık yüzü olarak yorumladı: “Bugünün 21. yüzyıl siyasetine damga vuran süreçlerden biri de Putin’in iktidara gelişi. Bu sadece Rusya için değil, hepimiz için ürkütücü bir döneme işaret ediyor.”

Filmde Alicia Vikander, Tom Sturridge ve Jeffrey Wright da rol alıyor. Özellikle Ukrayna savaşı sürerken gösterime girmesi, eserin politik yankılarını artırmış durumda.

ETİKETLER
#vladimir putin
#vladimir putin
#aktör
#jude law
#Magazin
