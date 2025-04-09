Simge Tertemiz ve Murat Kadıoğlu'nun nafaka davasında yeni kriz

Oyuncu Simge Tertemiz, oğlu için 12 yıldır eski eşi Murat Kadıoğlu ile nafaka mücadelesi veriyor. Bugün görülen duruşma ile ilgili konuşan Simge Tertemiz, "Oğlum için bu hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim" açıklamasında bulundu.

Simge Tertemiz, 2011 - 2014 arasında evli kaldığı Murat Kadıoğlu ile ile Kayra adında bir oğlu için davalık oldu. Emekli manken Simge Tertemiz, 12 yıldır oğlu için eski eşiyle nafaka mücadelesi veriyor. Tertemiz, bugün nafaka duruşmasına katıldı.

SİMGE TERTEMİZ NAFAKA KRİZİ SEBEBİYLE ADLİYEDE

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Simge Tertemiz, uzun bir yazı paylaşarak, "Günaydın, bugün benim için çok önemli bir gün. Daha doğrusu oğlum Kayra için 12 yıldır süren nafaka davası için... Bugün ilk defa duruşmaya tanıklarımla beraber çağırıldık. Çok ama çok umutluyum. Bir anne olarak ben elimden geleni ve fazlasını her zaman yapmaya hazırım fakat bu oğlumun hakkı ve onun davası. Bu davalar açıldığında henüz bebekti. Hiçbir zaman pes etmedim, oğlumun hakkını aradım. Çünkü er ya da geç hakkını alacağımdan şüphem yok. 12 senedir çabalıyorum şimdi zafer bayrakları asmak istiyorum. Önce yüce Allah'ın sonsuz adaletine sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine haklı ve mağdurun yanında olacağına er ya da geç adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Güzel haberleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Kararın çıkmasını dört gözle beklediğini belirten Simge Tertemiz, "Tek başına bir anne olarak çocuğumu elimden geldiğince en iyi şartlarda büyüttüm, okuttum, ahlaklı, terbiyeli, Allah sevgisi olan ve korkusu olan, vatana millete hayırlı bir birey bir evlat olması için varımı yoğumu döktüm. Yeri geldi çok zorlandım, yeri geldi çok feragat ettim. Fakat annelik görevim olan tüm sorumluluklarımı yerine getirdim. Canım pahasına getirmeye devam edeceğim günümüz şartlarında çok zorlansam da... Ben bunca şeyin üstesinden gelirken davacı olduğum babadan da geçmiş 12 yıl manen ve madden her anlamda yoksun. Bıraktığı evladına bari madden bir bedel olarak çocuğumun geleceği ve refahı için nafaka talebim çok görülmemeli. Artık karara çıkmalı... Lütfen artık lütfen..." dedi.

DAVA ERTELENDİ

Davanın ertelendiğini belirten Tertemiz, "Ancak dava, 4 Temmuz 2025 tarihine ertelendi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunan Simge Tertemiz, "Nafakanın artırılmasına yönelik açmış bulunduğum dava, karşı tarafın beyan için süre talebinde bulunmuş olması nedeniyle 4 Temmuz 2025 tarihine ertelenmiştir. 4 Temmuz 2025 tarihi karar duruşması gerçekleşecektir. Nafaka dışında Kayra' dan kaynaklı diğer ilan hükümleri ihlal eden davranışlar nedeniyle ayrıca Çocuk Koruma Kanunu 40-41. Madde hükümleri ve diğer yasal başvurular avukatım Sahra Tucel tarafından başlatılmaktadır... Oğlum için bu hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.