Simge Tertemiz ve Murat Kadıoğlu'nun nafaka davasında yeni kriz

SİMGE TERTEMİZ KİMİDR?

9 Eylül 1988 doğumlu Simge Tertemiz, 2002 "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde "Gamze" karakteriyle oyunculuğa başladı.