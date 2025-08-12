Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı! Tan Taşçı ve Aydilge de kendini tutamadı

Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform olan Spotify, son dönemde yoğun şikayet altında. Şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunulurken Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattı. Tan Taşçı ve Aydilge'den de tepki gecikmedi.

Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı! Tan Taşçı ve Aydilge de kendini tutamadı
Dünyada milyonlarca abonesi olan müzik platformu , oluşturulan müzik listelerindeki popüler şarkı orantısı sebebiyle tepki çekiyordu. Şikayetler peş peşe gelirken, Spotify, 'deki editörlerine soruşturma başlattı.

SPOTIFY GENEL MERKEZİ İNCELEME BAŞLATTI

, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Bütün bu gelişmelerin ardından İsveç menşeli Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı.

Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı! Tan Taşçı ve Aydilge de kendini tutamadı

TAN TAŞÇI SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı basına yansıyan haber sonrasında, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu" diyerek isyan etti.

Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı! Tan Taşçı ve Aydilge de kendini tutamadı

AYDİLGE DE TEPKİSİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Aydilge, yeni bir açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hâlâ aynı yönde. Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı! Tan Taşçı ve Aydilge de kendini tutamadı
