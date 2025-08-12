Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı! Tan Taşçı ve Aydilge de kendini tutamadı

Dünyada milyonlarca abonesi olan müzik platformu Spotify, oluşturulan müzik listelerindeki popüler şarkı orantısı sebebiyle tepki çekiyordu. Şikayetler peş peşe gelirken, Spotify, Türkiye'deki editörlerine soruşturma başlattı.

SPOTIFY GENEL MERKEZİ İNCELEME BAŞLATTI

Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Bütün bu gelişmelerin ardından İsveç menşeli Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı.

TAN TAŞÇI SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı basına yansıyan haber sonrasında, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu" diyerek isyan etti.

AYDİLGE DE TEPKİSİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Aydilge, yeni bir açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hâlâ aynı yönde. Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.