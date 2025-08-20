Menü Kapat
27°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Türkücü Zara kahvaltısını paylaştı! Kızları uyardı

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren Zara, adeta bambaşka birine dönüştü. Yaptırdığı estetikleriyle de çok konuşulan Zara, "Yemeyin kzılar" notuyla kahvaltısını paylaştı.

Türkücü Zara kahvaltısını paylaştı! Kızları uyardı
Dostum Dostum, Halimem, Yine Sen ve İmdadım gibi türkülerle tanınan , son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada fit halini sıkça paylaşan Zara, son olarak ise kahvaltısını paylaştı.

TÜRKÜCÜ ZARA KAHVALTISINI PAYLAŞTI

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara, son dönemde kariyeri kadar zayıflamasıyla da gündeme geliyor. 16 kilo veren ünlü isim sırlarıyla da çok konuşulmuştu. Son olarak sosyal medya hesabından kahvaltısını paylaşan 49 yaşındaki , "Yemeyin kızlar" çağrısında bulundu.

Türkücü Zara kahvaltısını paylaştı! Kızları uyardı

ZARA 3 AYDA 16 KİLO VERDİ

ve Sanat Müziği’nin sevilen isimlerinden Zara, geçirdiği değişimle adından söz ettirmeye devam ediyor. 3 ayda 16 kilo vererek tamamen farklı bir görünüme kavuşan Zara’nın değişimi sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının son haline sosyal medyadan yorum yağıyor.

Türkücü Zara kahvaltısını paylaştı! Kızları uyardı
