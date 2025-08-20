Türkücü Zara kahvaltısını paylaştı! Kızları uyardı

Dostum Dostum, Halimem, Yine Sen ve İmdadım gibi türkülerle tanınan Zara, son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyada fit halini sıkça paylaşan Zara, son olarak ise kahvaltısını paylaştı.

TÜRKÜCÜ ZARA KAHVALTISINI PAYLAŞTI

Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara, son dönemde kariyeri kadar zayıflamasıyla da gündeme geliyor. 16 kilo veren ünlü isim kilo verme sırlarıyla da çok konuşulmuştu. Son olarak sosyal medya hesabından kahvaltısını paylaşan 49 yaşındaki şarkıcı, "Yemeyin kızlar" çağrısında bulundu.

ZARA 3 AYDA 16 KİLO VERDİ

