Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor! Metin Keçeci çöpten karton toplarken görüntülendi

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programı ile tanınan oyuncu Metin Keçeci yaptığı açıklamalarda zor günlerden geçtiğini belirtmişti. Maddi zorluklarla boğuşan Keçeci'nin görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. "İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile" diyen oyuncu çöpten karton toplayarak otobüse binerken görüntülendi.

"ARKADAŞLARIM BİLE TELEFONLARIMI AÇMIYOR"

Daha önce yaptığı açıklamada Keçeci, “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” demişti.

ÇÖPTEN KARTON ALIP OTOBÜSE BİNDİ

Yaptığı açıklamalar ile gündem olan Keçeci'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çöpün yanındaki kartonu alan ünlü oyuncunun otobüse bindiği görüldü. Sosyal medyada gündem olan sahneleri görenler "Belki ev taşıyacaktır" yorumunda bulundu.