Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Duygu Özaslan ilk kez konuştu

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Duygu Özaslan, Demet Evgar ve İrem Derici gibi isimler ifade verdi. Serbest bırakılan fenomen Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İFADE VEREN DUYGU ÖZASLAN İLK KEZ KONUŞTU

Soruşturma kapsamında ifade veren isimlerden biri olan influencer Duygu Özaslan, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı paylaşımda; "Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü, şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra avukatının yaptığı paylaşımı da hikayesine ekleyen Duygu Özaslan, "Müvekkilimiz Duygu Özaslan Mutaf hakkında bugün bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Sabah saatlerinde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında birçok kişiyle birlikte müvekkilimiz de ifadesine başvurulmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına davet edilmiştir. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan tüm testlerin temiz çıkacağı şüphesizdir. Müvekkilimiz ifadesini verdikten sonra evine dönmüştür. Müvekkilimizin bahse konu soruşturma ve iddia edilen olaylar ile ilgili en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Gerçek dışı haberler, hem kişilik haklarına zarar vermekte, hem de kamuoyunu yanıltmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

ÜNLÜLERE İFADE SIRASINDA SORULAN SORULAR ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü isimlere ifade sırasında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyor musunuz? Kullandıysanız hangi tarihlerde kullandınız, hangi tür uyuşturucu madde kullanırsınız?”, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirici paylaşım yaptınız mı? Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu? Birini bu amaçla aracı yaptınız mı? Bu maksatla para transferi yaptınız mı?” sorularının sorulduğu öğrenildi.