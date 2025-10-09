Menü Kapat
17°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Duygu Özaslan ilk kez konuştu

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında birçok ünlü isimle beraber ifadeye çağrıldı. Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Duygu Özaslan, "Hiçbir zaman böyle şeylerle ilgim olmadı, asla olamaz" dedi.

Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Duygu Özaslan ilk kez konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
12:08
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
12:12

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Duygu Özaslan, Demet Evgar ve İrem Derici gibi isimler ifade verdi. Serbest bırakılan fenomen Duygu Özaslan, hesabından konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

İFADE VEREN DUYGU ÖZASLAN İLK KEZ KONUŞTU

Soruşturma kapsamında ifade veren isimlerden biri olan influencer Duygu Özaslan, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı paylaşımda; "Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü, şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim." dedi.

Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Duygu Özaslan ilk kez konuştu

Daha sonra avukatının yaptığı paylaşımı da hikayesine ekleyen Duygu Özaslan, "Müvekkilimiz Duygu Özaslan Mutaf hakkında bugün bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Sabah saatlerinde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında birçok kişiyle birlikte müvekkilimiz de ifadesine başvurulmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına davet edilmiştir. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan tüm testlerin temiz çıkacağı şüphesizdir. Müvekkilimiz ifadesini verdikten sonra evine dönmüştür. Müvekkilimizin bahse konu soruşturma ve edilen olaylar ile ilgili en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Gerçek dışı haberler, hem kişilik haklarına zarar vermekte, hem de kamuoyunu yanıltmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Duygu Özaslan ilk kez konuştu

ÜNLÜLERE İFADE SIRASINDA SORULAN SORULAR ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü isimlere ifade sırasında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyor musunuz? Kullandıysanız hangi tarihlerde kullandınız, hangi tür uyuşturucu madde kullanırsınız?”, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirici paylaşım yaptınız mı? Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu? Birini bu amaçla aracı yaptınız mı? Bu maksatla para transferi yaptınız mı?” sorularının sorulduğu öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Duygu Özaslan ilk kez konuştu
Sıkça Sorulan Sorular

Duygu Özaslan kimdir?
17 Nisan 1991 doğumlu Duygu Özaslan, Türk YouTuber ve İnternet ünlüsüdür. Özaslan, İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazansa da sonrasında bırakmıştır. YouTube'da genellikle makyaj ve yaşam tarzı türünde videolar çekmektedir. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlidir.
