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Volkan Konak Mandıralı’dan Melissa Vargas'ı istedi! Olay sözler konsere damga vurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:54

Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşan Volkan Konak, milli voleybolcu Vargas’a hayranlığını dile getirdi. Konak, kendisini izlemeye gelen eski futbolcu Hami Mandıralı’dan Melissa Vargas'ı istedi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak dün Harbiye Açıkhava sahnesinde izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Sevenlerine türkü ve şiirleriyle seslenen Volkan Konak’a 8 yaşındaki küçük kızı Derin Konak’ın sürprizi ise geceye damga vurdu.

VOLKAN KONAK'IN KONSERİNE DAMGA VURAN DETAY

Tgrthaber.com'dan Selen Öktem'in haberine göre; Titanic filminin kült şarkısı "My Heart Will Go On”u kusursuz şekilde seslendiren Derin’i seyirciler ayakta alkışladı.

Volkan Konak Mandıralı’dan Melissa Vargas'ı istedi! Olay sözler konsere damga vurdu - 1. Resim

Karşılaştığı görüntü karşısında duygulanan baba Volkan Konak “Ben artık şarkı okuyamam, rezil olduk kızım bana gol attı" diyerek konser akışını değiştirdi.

Volkan Konak Mandıralı’dan Melissa Vargas'ı istedi! Olay sözler konsere damga vurdu - 2. Resim

'VARGAS'I İSTİYORUM' 

Konser esnasında sık sık dinleyenleriyle sohbet eden Volkan Konak, milli voleybolcu Vargas’a hayranlığını dile getirdi.

Volkan Konak Mandıralı’dan Melissa Vargas'ı istedi! Olay sözler konsere damga vurdu - 3. Resim

İzleyiciler arasında yer alan eski Trabzonsporlu futbolcu Hami Mandıralı’dan tanışmak için yardım isteyen Volkan Konak “Vargas’ı istiyorum, işinde başarılı olan insanları seviyorum, onun olduğu takım yenilmez bizim cumhuriyet kızlarımız…” dedi ve Vargas için erik dalı oynadı.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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