Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kilis'te 2 yaşındaki çocuk kayboldu! Cansız bedeni çok yakından çıktı

Kilis'te kaybolan ve durumun ihbar edilmesi üzerine ekiplerin arama çalışması başlattığı 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili acı haber geldi. Çocuğun evinin yakınındaki metruk binanın kuyusunda cansız bedenine ulaşıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 23:44

dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kayboldu. Küçük kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen , , ve ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlattı.

Ekipler, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yaptı. Yetkililer, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşırlarsa en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi.

CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında 2 yaşındaki kızın evine yakın metruk bir binadaki kuyuda cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun nedeninin tespit edilmesi için naaşı Adli Tıp'a kaldırıldı.

