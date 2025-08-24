Kilis'te 2 yaşındaki çocuk kayboldu! Cansız bedeni çok yakından çıktı

dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kayboldu. Küçük kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlattı.

Ekipler, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yaptı. Yetkililer, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşırlarsa en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi.

CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında 2 yaşındaki kızın evine yakın metruk bir binadaki kuyuda cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun ölüm nedeninin tespit edilmesi için naaşı Adli Tıp'a kaldırıldı.