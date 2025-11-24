A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı

Geçtiğimiz günlerde sete çıkan A.B.İ. dizisinin ilk afişi de geldi. 50 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun arasındaki yaş farkına eleştiri yağarken, afiş ise hayranlarından geçer not alamadı.

A.B.İ. DİZİSİNDEN GEÇER NOT ALAMADI

Çekimleri başlayan A.B.İ. dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide iki ünlü isim ilk kez yan yana görüntülendi. A.B.İ. dizisinin afişi Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı

KENAN İMİRZALIOĞLU, AFRA SARAÇOĞLU İLE ARASINDAKİNİ YAŞ FARKINI ELEŞTİRENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Uzun bir aranın ardından Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu, yüzündeki değişimle gündeme geldi. "Botokslu" iddialarına sinirlenen Kenan İmirzalıoğlu, "Maşallah desinler" dedi.