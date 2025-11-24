Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı

Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinin ilk afişi bugün yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranları iki oyuncunun çok yapay durduğunu belirterek eleştiri yağdırdı.

A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı
Geçtiğimiz günlerde sete çıkan A.B.İ. dizisinin ilk afişi de geldi. 50 yaşındaki ile 27 yaşındaki 'nun arasındaki yaş farkına eleştiri yağarken, afiş ise hayranlarından geçer not alamadı.

A.B.İ. DİZİSİNDEN GEÇER NOT ALAMADI

Çekimleri başlayan A.B.İ. dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizide iki ünlü isim ilk kez yan yana görüntülendi. A.B.İ. dizisinin afişi Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı

A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı

KENAN İMİRZALIOĞLU, AFRA SARAÇOĞLU İLE ARASINDAKİNİ YAŞ FARKINI ELEŞTİRENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Uzun bir aranın ardından Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştığı A.B.İ. dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu, yüzündeki değişimle gündeme geldi. "Botokslu" iddialarına sinirlenen Kenan İmirzalıoğlu, "Maşallah desinler" dedi.

A.B.İ. dizisinin afişi yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun hayranlarından geçer not alamadı
Miss Universe Ceren Arslan'ın okul arkadaşı Afra Saraçoğlu çıktı! "Aramasını bekledim"
Ata Demirer'in Bozcaada sevdası! İlk kazandığı parayla Çanakkale'ye koştu
