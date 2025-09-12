Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Akın Akınözü Veliaht dizisi ile geri döndü! Galada annesini anınca gözyaşlarına boğuldu

Akın Akınözü uzun bir aranın ardından başrolü Serra Arıtürk ile paylaştığı Veliaht dizisiyle ekrana geri döndü. Tüm ekip dizinin ilk bölümünü beraber izlerken, Akın Akınözü, konuşmasında annesi anarken gözyaşlarına tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akın Akınözü Veliaht dizisi ile geri döndü! Galada annesini anınca gözyaşlarına boğuldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 11:53

Veliaht dizisinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Tüm oyuncular ve set ekibi diziye hep beraber izledi. Duygularını dile getiren ise annesinin vefatından sonra ilk işinin Veliaht olduğunu söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

AKIN AKINÖZÜ VELİAHT DİZİSİNİN GALASINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ile beraber dizinin yayınlanan ilk bölümü sonrası konuşan Akın Akınözü, gözyaşlarını tutamadı. Annesinin vefatının üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Akın Akınözü, "Annemin veliahtı olarak buradayım" dedi.

Akın Akınözü Veliaht dizisi ile geri döndü! Galada annesini anınca gözyaşlarına boğuldu

Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü'nün kaybettikten sonra yaptığı paylaşımda; "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak…
Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" diyerek duygularını dile getirdi.

Akın Akınözü Veliaht dizisi ile geri döndü! Galada annesini anınca gözyaşlarına boğuldu

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, ilk bölümü 11 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Türk televizyon dizisinin kadrosunda; Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Bora Akkaş ve Hazal Türesan gibi isimler yer alıyor.

Akın Akınözü Veliaht dizisi ile geri döndü! Galada annesini anınca gözyaşlarına boğuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bebeğini kaybeden oyuncu Ege Kökenli ilk kez yaşadıklarını anlattı: 9 saat yaşadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Harika Avcı geri döndü! Anılar şarkısıyla sevenleriyle buluştu
ETİKETLER
#dizi
#akın akınözü
#serra arıtürk
#trt1
#Veliaht
#Sinan Öztürk
#Televizyon Dizisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.