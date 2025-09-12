Akın Akınözü Veliaht dizisi ile geri döndü! Galada annesini anınca gözyaşlarına boğuldu

Veliaht dizisinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Tüm oyuncular ve set ekibi diziye hep beraber izledi. Duygularını dile getiren Akın Akınözü ise annesinin vefatından sonra ilk işinin Veliaht olduğunu söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

AKIN AKINÖZÜ VELİAHT DİZİSİNİN GALASINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Serra Arıtürk ile beraber dizinin yayınlanan ilk bölümü sonrası konuşan Akın Akınözü, gözyaşlarını tutamadı. Annesinin vefatının üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Akın Akınözü, "Annemin veliahtı olarak buradayım" dedi.

Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü'nün kaybettikten sonra yaptığı paylaşımda; "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak…

Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" diyerek duygularını dile getirdi.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, ilk bölümü 11 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Türk televizyon dizisinin kadrosunda; Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Bora Akkaş ve Hazal Türesan gibi isimler yer alıyor.