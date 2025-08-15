Aslı Bekiroğlu ile Tolga Güleç partner oldu

Son olarak Gülizar Yol Ayrımı yapımında rol alan Aslı Bekiroğlu ile son olarak Can Borcu dizisinde rol alan Tolga Güleç bir araya geldi. İki isim yeni tiyatro oyunu için partner oldu.

ASLI BEKİROĞLU İLE TOLGA GÜLEÇ PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu “Sil Baştan” adlı tiyatro oyununda buluştu. Provaları başlayan oyun seyircisiyle ilk kez eylül ayında buluşacak. Fantastik dram öğelerini barındıran yapımın yönetmen koltuğunda deneyimli isim Vahap Şen oturuyor.

Simay Antep’in yazdığı “Sil Baştan” yapımcı Fatih Küçük’ün prodüksiyonuyla sahneleniyor. Yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına çıkacak olan oyun hem kahkaha hem de sürprizlerle dolu bir hikâyeyi sahneye taşıyacak.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

20 Eylül 1981 Hatay doğumlu Tolga Güleç, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Oyuncu peş peşe; Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1995 doğumlu Aslı Bekiroğlu, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşadı.