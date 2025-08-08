Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ayşe Tatile Çıktı filmine Rüştü Onur Atilla dahil oldu! Adnan Menderes'i oynayacak

Güldür Güldür Show ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes'i oynayacak. Çekimleri Kıbrıs'ta başlayan Ayşe Tatile Çıktı filmi 28 Kasım tarihinde vizyona girecek.

Ayşe Tatile Çıktı filmi, 1957-1974 yılları arasında Türk halkının verdiği mücadeleyi, insan hikayelerini anlatacak. Çekimleri Kıbrıs’ta devam eden filmin başrollerini Emre Bey ve Almila Ada üstleniyor. Ayşe Tatile Çıktı filmine Rüştü Onur Atilla da katıldı.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA, ADNAN MENDERES'İ OYNAYACAK

Oyuncu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9'uncu Başbakanı rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Onur Atilla, Kıbrıs'ta başlayan çekimlere katılacak.

Özer Feyzioğlu’nun hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Ayşe Tatile Çıktı filminin setinden ilk kareler geldi.

AYŞE TATİLE ÇIKTI FİLMİNİN OYUNCULARI

Filminde; Emre Bey (Ali) ve Almida Ada (Aysel)’nın yanı sıra Didem İnselen, Selen Öztürk, Renan Bilek, Fırat Doğruloğlu, Engin Hepileri, Cemal Hünal, Hüseyin Avni Danyal, Volkan Severcan, Barış Kıralioğlu, Cahit Gök, Tugay Mercan, Turgay Aydın, Şemsi İnkaya, Evren Erler, Doğukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Yusuf Çim, Cem Uslu, Macit Koper, Haluk Cömert, Tuncay Kaynak, Barış Yurtsever, Eylül Cındık, Metehan Şahiner, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan ve Çağla Avcu Erdoğan Kazar yer alıyor.

#film
#Adnan Menderes
#türk halkı
#Kıbrıs
#Ali Baba Türbesi
#Aysel
#Rüştü Onur Atilla
#Medya
