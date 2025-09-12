Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ben Leman dizisi Uzak Şehir'e rakip mi olacak?

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında Ben Leman'ın hangi gün yayınlanacağı merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Ben Leman dizisi, Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'na rakip olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ben Leman dizisi Uzak Şehir'e rakip mi olacak?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 16:24

Semih Bağcı’nın yönettiği Ben Leman'ın yayın tarihi bugün açıklanacak. Kulislerde dolaşan bilgiler dizinin 29 Eylül ekrana geleceği iddia edildi.

BEN LEMAN, UZAK ŞEHİR'E RAKİP Mİ OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Leman dizisi yeni sezonun merakla beklenen dizilerinin başında geliyor. Semih Bağcı’nın yönettiği dizinin yayın tarihi bugün açıklanacak. Kulislerde dolaşan bilgiler dizinin 29 Eylül Pazartesi ekrana geleceği yönünde. Eğer kulislerdeki iddia doğru çıkarsa “Ben Leman”, pazartesi günleri Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir’e rakip olacak.

Ben Leman dizisi Uzak Şehir'e rakip mi olacak?

Geçmişin sırlarıyla yolları kesişen Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir’in hikâyesini ekrana taşıyan dizide başlıca rollleri Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz paylaşıyor.

Ben Leman dizisi Uzak Şehir'e rakip mi olacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı! 12 milyar dolarlık servete ne olacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burcu Özberk sosyal medyadan sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin
ETİKETLER
#pazartesi
#yeni sezon
#dizi
#Ben Leman
#Semih Bağcı
#Burçin Terzioğlu
#Özgür Çevik
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.