Ben Leman dizisi Uzak Şehir'e rakip mi olacak?

BEN LEMAN, UZAK ŞEHİR'E RAKİP Mİ OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Leman dizisi yeni sezonun merakla beklenen dizilerinin başında geliyor. Semih Bağcı’nın yönettiği dizinin yayın tarihi bugün açıklanacak. Kulislerde dolaşan bilgiler dizinin 29 Eylül Pazartesi ekrana geleceği yönünde. Eğer kulislerdeki iddia doğru çıkarsa “Ben Leman”, pazartesi günleri Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir’e rakip olacak.

Geçmişin sırlarıyla yolları kesişen Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir’in hikâyesini ekrana taşıyan dizide başlıca rollleri Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz paylaşıyor.