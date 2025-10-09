Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan'dan yıllar sonra gelen Tanju Korel itirafı: Evliliğimde kahrolduğum zamanlar oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Darcan katıldığı programda yıllar sonra eşi Tanju Korel ve kızları Bergüzar Korel ile Zeynep Korel hakkında konuştu. Sinemayı bırakmasının nedenini ilk kez anlatan Hülya Darcan, eşi Tanju Korel’in kıskanç bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 14:20

Dila Hanım, Büyük Yalan, Bir Zamanlar Çukurova, Şeref Sözü ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “” programına konuk oldu. İlk kez 2005 yılında hayatını kaybeden eşi Tanju Korel hakkında konuşan Hülya Darcan, "Evliliğimde kahrolduğum zamanlar oldu" dedi.

HÜLYA DARCAN, SİNEMAYI NEDEN BIRAKTIĞINI İLK KEZ ANLATTI

Eşi Tanju Korel'in kıskanç biri olduğunu belirten Hülya Darcan, "Ben hiç imada bulunmam ama Tanju, sinemayı bırakmam için imalarda bulundu. Ben ya evde oturacaktım ya da mesleğimi seçecektim. Ama o zaman da evde kıyametler kopacaktı. Ben rezillikten, olaydan çok korkan biriyim ve hiç sevmem. Bu düşünceyle de bunu tercih etmedim" diyerek o dönemi anlattı.

Darcan, eşinin eğitimli ve modern biri olmasına rağmen kıskanç tavırlarını sürdürdüğünü belirtti ve "Keşke karşımdaki insan biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olsaydı" ifadelerini kullandı.

Evliliğinde zor zamanlar geçirdiğini belirten Hülya Darcan, "Seneler böyle geçti. Evliliğimde çok üzüldüğüm, kahrolduğum günlerim oldu. Ben kendi ailemde de belirli kurallarla büyüdüğüm için Tanju’nun istemediği şeyler beni çok rahatsız etmedi. Mesele orada benim alanımın ihlal edilmesiydi. Yoksa iki tane pırlanta gibi evladım var" dedi.

"Sözlerine 'Tanju’nun bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum ama evlendikten sonra içinden adeta canavar çıktı' diye devam etti. Hayatım Tanju’dan önce ve Tanju’dan sonra diye ayrılır. Hala eşim hayattaymış gibi yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

HÜLYA DARCAN "EN BÜYÜK ARKADAŞIM KIZLARIM"

Usta oyuncu, kızları Zeynep ve Bergüzar ile olan ilişkisine dair ise, "En büyük arkadaşlarım kızlarım. Onlarla her gün konuşuruz" dedi. Bergüzar’ın oyuncu olmaya karar verdiğinde Tanju Korel’in hiçbir tepki göstermediğini vurgulayan Darcan, "Onun bütün şeyi banaydı, çocuklarına hiçbir şey demezdi" diye ekledi.

