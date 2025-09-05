Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Cennetin Çocukları dizisine Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’dan tepki pozu geldi

Cennetin Çocukları dizisinin afişinde kriz olmuş ve her şey çöpe atılmıştı. Bugün yayınlanan afiş çekiminde ise sadece bir oyuncunun yerinin değiştiği görüldü. Dizide rol genç oyuncular Ecem Çalhan ve Ali Gözüşirin'den afişe tepki pozu geldi.

Cennetin Çocukları dizisine Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’dan tepki pozu geldi
GİRİŞ:
05.09.2025
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 15:40

Başrolünde ve Özgü Kaya gibi isimlerin yer aldığı Cennetin Çocukları dizisinde geçtiğimiz hafta afiş krizi çıktı. Uzak Şehir dizisine rakip olacak dizinin yayınlanan yeni afişinde ise sadece bir oyuncunun yerinin değiştiği görüldü. Ancak Cennetin çocukları afişinde kriz çözülmedi.

PAYLAŞIMLARI AFİŞE TEPKİ OLARAK ALGILANDI

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Cennetin Çocukları dizisi başlamadan kriz çıktı. İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı Cennetin çocukları dizisinin afiş çekimi iptal edildi, tüm çekimler çöpe atıldı.

Cennetin Çocukları dizisine Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’dan tepki pozu geldi

Yeni yayınlanan afişte sadece kişilerin yerlerinin değiştiği görüldü. Bugün yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin afişinde sadece Yurdaer Okur'un yerinin değiştiği gözlendi.

Cennetin Çocukları dizisine Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’dan tepki pozu geldi

ALİ GÖZÜŞİRİN VE ECEM ÇALHAN'DAN AFİŞE TEPKİ GELDİ

Öte yandan afişin yayınlandığı dakikalarda dizinin genç çiftlerinden Adem ve Sezen’ karakterlerini oynayan Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan beraber selfie paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. İki oyuncunun afişte yer almaması “afişte olmamalarına tepki” olarak değerlendirildi.

Cennetin Çocukları dizisine Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’dan tepki pozu geldi

ALİ GÖZÜŞİRİN KİMDİR?

27 Ocak 1995 doğumlu Ali Gözüşirin, günümüze kadar bir çok moda çekimine dahil olmuş, bazı defileler için ise podyuma çıkmıştır. Bir kaç defilede ve klipte modellik yapmış, ardından oyunculuk eğitimi almıştır. 2017 yılından bu yana TV dizilerinde rol almaktadır. Uyanış: Büyük Selçuklu ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol aldı.

Cennetin Çocukları dizisine Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’dan tepki pozu geldi

ECEM ÇALHAN KİMDİR?

19 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Ecem Çalhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çalhan oyunculuk kariyerine 2019 yılında 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' adlı diziyle başladı.

Cennetin Çocukları dizisine Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’dan tepki pozu geldi
