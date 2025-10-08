Engin Akyürek ile Aslı Enver birbirini öve öve bitiremedi

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Enfes Bir Akşam'ın fragmanı yayınlandı. 10 Ekim'de yayınlanacak dizinin başrol oyuncuları Engin Akyürek ile Aslı Enver verdikleri röportajda birbirlerini öve öve bitiremedi.

ENGİN AKYÜREK İLE ASLI ENVER'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Elle dergisine konuşlan Engin Akyürek, dizideki partneri Aslı Enver hakkında konuştu. Engin Akyürek, "Aslı'yı insan olarak tanımaktan, oyuncu olarak bir paylaşımın içinde olmaktan çok mutlu oldum. Çok farklı karakterler olsak da, mesleğe ve sahnelere aynı yerden baktığımızı söyleyebilirim." dedi.

Aslı Enver ise Enfes Bir Akşam dizisindeki partneri Engin Akyürek hakkında, "Engin çok çalışkan, disiplinli ve sahnede paslaşmayı seven bir oyuncu. Ben de her zaman paslaşan oyuncularla çalışmaktan büyük keyif alırım. Karakterine çok sahip çıkıyor ve her zaman işin selameti için elinden geleni yapıyor. Engin benim için gerçekten iyi bir partner oldu." dedi.

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ OYUNCULARI

Zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken "Enfes Bir Akşam", Akyürek ve Enver’in yanı sıra Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu yer alıyor.