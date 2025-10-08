Menü Kapat
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Engin Akyürek ile Aslı Enver birbirini öve öve bitiremedi

Engin Akyürek ile Aslı Enver'in başrolünde yer aldığı Enfes Bir Akşam izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver ile Engin Akyürek verdikleri röportajda hem dizi hakkında hem de birbirleri hakkında konuştu.

Engin Akyürek ile Aslı Enver birbirini öve öve bitiremedi
'in merakla beklenen yeni dizisi Enfes Bir Akşam'ın fragmanı yayınlandı. 10 Ekim'de yayınlanacak dizinin başrol oyuncuları ile verdikleri röportajda birbirlerini öve öve bitiremedi.

ENGİN AKYÜREK İLE ASLI ENVER'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Elle dergisine konuşlan Engin Akyürek, dizideki partneri Aslı Enver hakkında konuştu. Engin Akyürek, "Aslı'yı insan olarak tanımaktan, oyuncu olarak bir paylaşımın içinde olmaktan çok mutlu oldum. Çok farklı karakterler olsak da, mesleğe ve sahnelere aynı yerden baktığımızı söyleyebilirim." dedi.

Engin Akyürek ile Aslı Enver birbirini öve öve bitiremedi

Aslı Enver ise Enfes Bir Akşam dizisindeki partneri Engin Akyürek hakkında, "Engin çok çalışkan, disiplinli ve sahnede paslaşmayı seven bir oyuncu. Ben de her zaman paslaşan oyuncularla çalışmaktan büyük keyif alırım. Karakterine çok sahip çıkıyor ve her zaman işin selameti için elinden geleni yapıyor. Engin benim için gerçekten iyi bir partner oldu." dedi.

Engin Akyürek ile Aslı Enver birbirini öve öve bitiremedi

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ OYUNCULARI

Zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken "Enfes Bir Akşam", Akyürek ve Enver’in yanı sıra Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu yer alıyor.

Engin Akyürek ile Aslı Enver birbirini öve öve bitiremedi
#netflix
#engin akyürek
#Aslı Enver
#diziler
#Yeni Dizi
#Enfes Bir Akşam
#Medya
