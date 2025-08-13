Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gönül Dağı dizisinde Gökçe Akyıldız sürprizi!

Gönül Dağı dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Son olarak Erdal Özyağcılar ve Bülent Şakrak gibi isimlerin dahil olduğu diziye Kardeşlerim diziyle popüler olan Gökçe Akyıldız katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gönül Dağı dizisinde Gökçe Akyıldız sürprizi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 14:36

Ezo Gelin, Kötü Yol, Fatih Harbiye, Kırgın Çiçekler ve Elkızı gibi dizilerde rol alan Gökçe Akyıldız, dizisiyle el sıkıştı. Çekimleri eylülde başlayacak dizide Gökçe Akyıldız, Leyla oldu.

GÖKÇE AKYILDIZ GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KADROSUNDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda Ozan Uzunoğlu’nun yöneteceği "Gönül Dağı" dizisine değerli aktör ’ın oynadığı Süleyman karakterinin 3 çocuğu Çetin, Leyla ve Taylan hikâyeye dahil oluyor.

Gönül Dağı dizisinde Gökçe Akyıldız sürprizi!

Bülent Şakrak’ın “Çetin Kaya” rolünü oynayacağı dizinin “Leyla”sı da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Gökçe Akyıldız “Gönül Dağı” dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 13 Eylül Cumartesi sezonu açması bekleniyor.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1992 Sinop doğumlu Gökçe Akyıldız, reklamlarla oyunculuğa başladı. Oyuncu daha sonra Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakteriyle yer aldı. Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir. 2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır.

Gönül Dağı dizisinde Gökçe Akyıldız sürprizi!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KADİR GELİYOR

hazırlıklarına başlayan Gönül Dağı dizisine sürpriz isim dahil oldu. Altıncı sezonuyla eylül ayında ekrana gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisine Emrah Kaman dahil oldu.

Gönül Dağı dizisinde Gökçe Akyıldız sürprizi!
ETİKETLER
#Gönül dağı
#yeni sezon
#diziler
#erdal özyağcılar
#Türk Dizisi
#Gökçe Akyıldız
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.