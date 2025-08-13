Gönül Dağı dizisinde Gökçe Akyıldız sürprizi!

Ezo Gelin, Kötü Yol, Fatih Harbiye, Kırgın Çiçekler ve Elkızı gibi dizilerde rol alan Gökçe Akyıldız, Gönül Dağı dizisiyle el sıkıştı. Çekimleri eylülde başlayacak dizide Gökçe Akyıldız, Leyla oldu.

GÖKÇE AKYILDIZ GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KADROSUNDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda Ozan Uzunoğlu’nun yöneteceği "Gönül Dağı" dizisine değerli aktör Erdal Özyağcılar’ın oynadığı Süleyman karakterinin 3 çocuğu Çetin, Leyla ve Taylan hikâyeye dahil oluyor.

Bülent Şakrak’ın “Çetin Kaya” rolünü oynayacağı dizinin “Leyla”sı da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Gökçe Akyıldız “Gönül Dağı” dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 13 Eylül Cumartesi sezonu açması bekleniyor.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1992 Sinop doğumlu Gökçe Akyıldız, reklamlarla oyunculuğa başladı. Oyuncu daha sonra Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakteriyle yer aldı. Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir. 2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KADİR GELİYOR

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gönül Dağı dizisine sürpriz isim dahil oldu. Altıncı sezonuyla eylül ayında ekrana gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisine Emrah Kaman dahil oldu.