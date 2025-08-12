Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Gönül Dağı dizisine Kadir geliyor! Emrah Kaman yeni rolü için hazırlıklara başladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gönül Dağı dizisine sürpriz isim dahil oldu. Altıncı sezonuyla eylül ayında ekrana gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisine Emrah Kaman dahil oldu.

Gönül Dağı dizisine Kadir geliyor! Emrah Kaman yeni rolü için hazırlıklara başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 14:07

Başrolünde , Melis Sevinç gibi oyuncuların yer aldığı dizisinin hazırlıkları başladı. Ayrılıkların olduğu kadar yeni oyuncuların da katılacağı Gönül Dağı dizisine Emrah Kaman katıldı.

GÖNÜL DAĞI'NDA EMRAH KAMAN SÜRPRİZİ

Ozan Uzunoğlu'nun yönetmen koltuğunu devraldığı dizinin kadrosuna Bülent Şakrak'ın ardından flaş bir oyuncu daha katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı dizisine Kardeş Payı dizisiyle popüler olan Emrah Kaman katıldı.

Gönül Dağı dizisine Kadir geliyor! Emrah Kaman yeni rolü için hazırlıklara başladı

Hem oyuncu ve hem de yazar kimliğiyle beğeni toplayan Emrah Kaman "Gönül Dağı"nın kadrosuna katıldı. Kaman diziye Taner'in (Berk Atan) teyzesinin oğlu Kadir rolüyle dahil oluyor. Ay sonunda sete çıkacak olan Gönül Dağı"nın eylülün ikinci haftası 6. sezonunu açması planlanıyor.

Gönül Dağı dizisine Kadir geliyor! Emrah Kaman yeni rolü için hazırlıklara başladı

EMRAH KAMAN KİMDİR?

5 Ağustos 1985 Ankara doğumlu Emrah Kaman, 2012 yılında İbreti Ailem dizisinin, 2014 yılında Hadi İnşallah filminin senaryosunu yazdı. 2014-2015 tarihleri arasında Kardeş Payı dizisinde iki sezon başrolde yer aldı. 2016 yılında Kaçma Birader, 2017 yılında ise Deli Aşk filminde başrolde yer aldı.

Gönül Dağı dizisine Kadir geliyor! Emrah Kaman yeni rolü için hazırlıklara başladı
#berk atan
#Gönül dağı
#yeni sezon
#dizi
#Emrah Kaman
#Melis Sevinç
#Medya
