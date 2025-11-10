Menü Kapat
16°
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından Afra Saraçoğlu'nun da yeni imajı ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Aralarındaki yaş farkı gündem olan ikiliden, Afra Saraçoğlu takipçilerini şaşırttı. Afra Saraçoğlu, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından Afra Saraçoğlu'nun da yeni imajı ortaya çıktı
Yalı Çapkını dizisinin ardından A.B.İ. ile ekrana dönmeye hazırlanan , geçtiğimiz gün yeni imajını kameralardan saklamak için büyük çaba sarf etti. ile sete çıkan Afra Saraçoğlu'ndan ilk kare geldi.

AFRA SARAÇOĞLU YENİ İMAJINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Abi" dizisinin çekimleri geçen hafta başladı. Sete çıkan Afra Saraçoğlu, yeni imajını ilk kez paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından Afra Saraçoğlu'nun da yeni imajı ortaya çıktı

AFRA SARAÇOĞLU, YENİ İMAJINI GİZLEMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADI

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kestiren Saraçoğlu, 4 saat kaldığı kuaförden ayrılırken şapka takarak yeni imajını gizlemek istedi. A.B.İ dizisi için değişimiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu “Yeni projem için saçlarımı yaptırdım. Bilerek gizlendim, sürprizi kaçmasın!” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından Afra Saraçoğlu'nun da yeni imajı ortaya çıktı

KENAN İMİRZALIOĞLU, AFRA SARAÇOĞLU İLE YAŞ FARKINI ELEŞTİRENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu eleştirilerine sert çıkarak "Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım. Bu konularda bilgi sahibi olmadan konuşmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından Afra Saraçoğlu'nun da yeni imajı ortaya çıktı
