Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a yeni partner geliyor

Başrolünde Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisine yeni oyuncu geliyor. Özgü Namal'ın oynadığı Seniha karakterinin hocası olarak Mahir Günşiray diziye dahil oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a yeni partner geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 17:31

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisi salı günleri ekranda yer alıyor. Son olarak 4. bölümüyle ekranda olan dizinin yeni bölümlerinde yeni sürprizler olacak.

KISKANMAK DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Nadim Güç’ün yönettiği dizinin 14 Ekim Salı günü ekrana gelecek yeni bölümüne çok değerli bir aktör geliyor.

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a yeni partner geliyor

seçimi konusunda çok titiz davranan usta aktör Mahir Günşiray, “Kıskanmak”a konuk oluyor. Günşiray “Kıskanmak”ta “Selim Hoca” rolüyle yer alacak ve ÖzgüNamal’ın oynadığı Seniha’nın iftira atılan hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a yeni partner geliyor

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI

  • Özgü Namal,
  • Selahattin Paşalı,
  • Mehmet Günsür,
  • Hafsanur Sancaktutan,
  • Beril Pozam,
  • Hande Doğandemir,
  • İpek Tuzcuoğlu,
  • İştar Gökseven,
  • Rozet Hubeş,
  • Cem Uslu,
  • Aksüyek,

Sıkça Sorulan Sorular

KISKANMAK DİZİSİ SENİHA KİMDİR?
Kıskanmak dizisinde Seniha karakterini Özgü Namal oynuyor. Özgü Namal, 28 Aralık 1978 İstanbul doğumludur. 2025 yılı itibari ile 47 yaşının içinde olan oyuncu, Kurtlar Vadisi dizisiyle popüler oldu.
ETİKETLER
#dizi
#özgü namal
#yeni bölüm
#selahattin paşalı
#mehmet günsür
#Kıskanmak
#Mahir Günşiray
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.