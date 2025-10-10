Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a yeni partner geliyor

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisi salı günleri ekranda yer alıyor. Son olarak 4. bölümüyle ekranda olan dizinin yeni bölümlerinde yeni sürprizler olacak.

KISKANMAK DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Nadim Güç’ün yönettiği dizinin 14 Ekim Salı günü ekrana gelecek yeni bölümüne çok değerli bir aktör geliyor.

Dizi seçimi konusunda çok titiz davranan usta aktör Mahir Günşiray, “Kıskanmak”a konuk oluyor. Günşiray “Kıskanmak”ta “Selim Hoca” rolüyle yer alacak ve ÖzgüNamal’ın oynadığı Seniha’nın iftira atılan hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

KISKANMAK DİZİSİ OYUNCULARI

Özgü Namal,

Selahattin Paşalı,

Mehmet Günsür,

Hafsanur Sancaktutan,

Beril Pozam,

Hande Doğandemir,

İpek Tuzcuoğlu,

İştar Gökseven,

Rozet Hubeş,

Cem Uslu,

Aksüyek,