Kıskanmak dizisinde Özgü Namal'a yeni partner geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisi salı günleri ekranda yer alıyor. Son olarak 4. bölümüyle ekranda olan dizinin yeni bölümlerinde yeni sürprizler olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Nadim Güç’ün yönettiği dizinin 14 Ekim Salı günü ekrana gelecek yeni bölümüne çok değerli bir aktör geliyor.
Dizi seçimi konusunda çok titiz davranan usta aktör Mahir Günşiray, “Kıskanmak”a konuk oluyor. Günşiray “Kıskanmak”ta “Selim Hoca” rolüyle yer alacak ve ÖzgüNamal’ın oynadığı Seniha’nın iftira atılan hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.